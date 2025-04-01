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美國關稅新政重擊台股 國安基金必要時討論進場

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢江睿智／台北報導
美國關稅新政重擊台股，金管會緊盯市場是否出現非理性因素，財政部則將視台股跌勢、並盤點美國4月2日宣布關稅新政後對台灣產業衝擊。 圖／AI生成
美國關稅新政重擊台股，金管會緊盯市場是否出現非理性因素，財政部則將視台股跌勢、並盤點美國4月2日宣布關稅新政後對台灣產業衝擊。 圖／AI生成

美國關稅新政重擊台股，金管會緊盯市場是否出現非理性因素，財政部則將視台股跌勢、並盤點美國4月2日宣布關稅新政後對台灣產業衝擊，必要時將召開國安基金會議討論是否進場。據了解，國安基金將於4月14日召開例會。

金管會主委彭金隆昨（31）日坦言，台股從年初至今跌逾千點，主因美國川普政府出現政策不確定性，關稅政策的確是其中一個影響因子。金管會在意的是整體市場交易穩定度，若市場出現過度「非理性」因素，就會採取相對應的作為。目前在上市、櫃兩市場與相關指標，都在監看中。

財政部次長兼國安基金操盤手阮清華表示，全球股市齊跌，股市最怕的是不確定性和預期心理，在美國4月2日宣布關稅新制前，大家都在觀望，財部對美國關稅新政有沙盤推演，一旦美國宣布後，將立即盤點對台灣產業、台股影響及因應對策，必要時會召開國安基金會議討論是否進場。

過去國安基金八次護盤，均是在國內外出現嚴重衝擊市場失序的重大突發非經濟因素下，此次關稅戰與金融市場變數紛雜，國安基金是否可能啟動第九次護盤行動，專家分析先觀察三點，一是4月2日川普關稅戰細節明朗後的國際股市反應；其次為台股2萬點大關能否守穩；三是520總統就職周年前的市場走勢。

台股昨日重挫，勞動基金動向動見觀瞻。勞動基金手上已決標未撥款金額仍有1,345億元，隨時可伺機進場布局台股，另外還有規模不小的自營部位；另外退撫基金有約170億元未撥款。


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