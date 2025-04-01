台股融資追繳 斷頭賣壓恐出籠

台股四天來跌掉1,577點，上周五融資餘額減少50.9億元，融資維持率降至151%，不少個股融資維持率更已跌破130%，部分券商已發出融資追繳令。昨（31）日加權指數大跌906點，融資餘額再砍157億元、降為3,003.1億元，融資維持率降至143%，斷頭賣壓恐大舉出籠。

統整目前融資維持率仍大於130%、但小於140%的個股共333檔，包括：亞洲藏壽司（2754）、大銀微系統、華凌、久陽、力士、佐登-KY、耀勝、鈺邦、羅麗芬-KY、乙盛-KY等。

群益投顧董事長蔡明彥指出，依照融資減肥的速度來看，大盤融資維持率昨日降至150%以下，如果市場繼續恐慌，也有可能跌破140%。

一旦大盤融資維持率降至140%以下，空手者可以伺機搶短，通常融資維持率降到140%以下的時間也就一、兩天。

市值大、高現金殖利率的個股，會是反彈時優先反映的標的，可以伺機布局。如果不知道如何挑選個股，也可以買高股息ETF，交給專業團隊操作。