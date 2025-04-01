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外資補刀 台股最後一盤挫百點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（31）日大跳水，最後一盤大殺125點，根據盤後資料顯示，相關賣壓來源以外資為主，特別是麥格理賣超103.3億元最多。

台股昨天市場恐慌性賣壓出籠，指數跳空開低走低，最後一盤更在外資摜壓下跳水125點，終場重挫906點、為史上第四大跌點，居去年8月5日的1,807點、去年8月2日的1,004點、及去年9月4日的999點之後。

根據盤後資料統計，昨日最後一盤摜壓台股的主要外資，包括麥格理103.3億元、高盛32.7億元、美銀30.8億元、摩根士丹利27.5億元、里昂15億元、花旗12.5億元、大和2.7億元等。

台積電昨日尾盤從撮合前的918元摜壓至910元，價差高達8元，也讓大盤指數再壓低，尾盤成交量爆出1.2萬張，成交金額118.2億元。台積電（2330）遭到外資賣超逾2.3萬張。

台積電 台股 外資

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