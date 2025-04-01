川普關稅戰震撼 台股大跳水906點 3月重挫2,357點

川普「對等關稅」即將啟動，受關稅戰衝擊，恐慌性賣壓大舉出籠，台股昨（31）日上演黑色星期一，指數崩跌906點，為史上第四大跌點，收20,695點；累計3月台股共跌2,357點，為史上單月跌點最大紀錄。

三大法人昨日賣超517.2億元，其中外資賣超378.5億元，連四賣、累計賣超1,105.3億元；外資期貨淨空單大幅減少7,384口至29,313口，期現貨操作並不同步。投信買超81.6億元，連七買，累計買超292.2億元；自營商賣超220.3億元，連三賣，累計賣超440.6億元。

八大公股行庫買超94.5億元，連七買，累計買超322.3億元；五大壽險則大舉買超207.2億元。隨行情持續重挫，代表散戶動向的融資餘額，昨日大減157億元至3,003.1億元。

川普關稅戰引發市場憂心揭開新經濟冷戰序曲，台股指數昨跳空開低，台積電遭到外資無情砍殺，終場大跌42元，收在910元；鴻海收146元，下跌8元。統計全市場共79家跌停；成交量放大至4,374億元，台股恐慌指數（VIX）急速升至25.94，攀今年新高。

台股大跌寫下七項紀錄：一、昨天集中市場跌906點，史上單日第四大跌點；櫃買跌12.56點，為史上第九大跌點；二、集中市場單日市值蒸發2.92兆元，史上第四大；三、累計3月台股大跌2,357點，跌幅10.2%，跌點居史上單月最大。四、台積電（2330）市值單日蒸發1.08兆元，史上第八大；五、自營商單日賣超220.3億元，史上第四大；六、八大公股行庫3月買超1,043億元，史上最大；七、台指期昨日大跌830點，史上第七大。

群益投顧董事長蔡明彥及台新投顧副總經理黃文清等指出，外資昨日賣超金額不如想像中的大，卻大舉買超元大台灣50反1、達12,318張，避險意味十足。即便籌碼面浮額消除後，大盤有機會跌深反彈，但預期不會是V型反轉。



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