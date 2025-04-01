快訊

金秀賢公然說謊！交往15歲金賽綸嫩照曝：謊言不攻自破

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

川普關稅戰震撼 台股大跳水906點 3月重挫2,357點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普「對等關稅」即將啟動，受關稅戰衝擊，恐慌性賣壓大舉出籠，台股昨（31）日上演黑色星期一，指數崩跌906點，為史上第四大跌點，收20,695點；累計3月台股共跌2,357點，為史上單月跌點最大紀錄。

三大法人昨日賣超517.2億元，其中外資賣超378.5億元，連四賣、累計賣超1,105.3億元；外資期貨淨空單大幅減少7,384口至29,313口，期現貨操作並不同步。投信買超81.6億元，連七買，累計買超292.2億元；自營商賣超220.3億元，連三賣，累計賣超440.6億元。

八大公股行庫買超94.5億元，連七買，累計買超322.3億元；五大壽險則大舉買超207.2億元。隨行情持續重挫，代表散戶動向的融資餘額，昨日大減157億元至3,003.1億元。

川普關稅戰引發市場憂心揭開新經濟冷戰序曲，台股指數昨跳空開低，台積電遭到外資無情砍殺，終場大跌42元，收在910元；鴻海收146元，下跌8元。統計全市場共79家跌停；成交量放大至4,374億元，台股恐慌指數（VIX）急速升至25.94，攀今年新高。

台股大跌寫下七項紀錄：一、昨天集中市場跌906點，史上單日第四大跌點；櫃買跌12.56點，為史上第九大跌點；二、集中市場單日市值蒸發2.92兆元，史上第四大；三、累計3月台股大跌2,357點，跌幅10.2%，跌點居史上單月最大。四、台積電（2330）市值單日蒸發1.08兆元，史上第八大；五、自營商單日賣超220.3億元，史上第四大；六、八大公股行庫3月買超1,043億元，史上最大；七、台指期昨日大跌830點，史上第七大。

群益投顧董事長蔡明彥及台新投顧副總經理黃文清等指出，外資昨日賣超金額不如想像中的大，卻大舉買超元大台灣50反1、達12,318張，避險意味十足。即便籌碼面浮額消除後，大盤有機會跌深反彈，但預期不會是V型反轉。


延伸閱讀

川普關稅戰震撼 華爾街不安 黑色星期一歐亞股全軍覆沒

美國關稅新政重擊台股 國安基金必要時討論進場

台股「三空格局」 大盤止跌反彈等待五訊號 預期月中有轉折

台股重挫906點 台積市值蒸發1兆元

外資補刀 台股最後一盤挫百點

台股融資追繳 斷頭賣壓恐出籠

台股指數 外資

延伸閱讀

崩盤前兆？ 台股狂瀉逾900點 外資單月狂砍台股創紀錄！專家曝逆風生存密技

00915比大盤還相對抗跌…台股繼續跌怎辦？「低波動」高股息ETF是優先選

台股大跌逾800點網哀號 神人整理「睡公園」最佳區域：公墓有免費冷氣

台股大跌900點！專家提醒「做好股債配置」：00982B小資族萬元就可趁機布局

相關新聞

台股匯黑色星期一 台積市值蒸發1.09兆

美國總統川普對等關稅開徵倒數計時，亞股上演黑色星期一、國內股匯市驚見雙殺行情。台股昨收盤大跌逾九百點，失守兩萬一千點整數...

上市櫃去年獲利 整體突破4兆元 年增38.2%

上市櫃公司2024年財報出爐，受惠AI伺服器需求熱絡，及金控、貨櫃航運表現亮麗，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2...

台股「三空格局」 大盤止跌反彈…等待五訊號

台股近日跌跌不休，指數已轉為短中長期同步走空的「三空格局」，何時才能止跌反彈？

上市櫃2024年財報 五大天王出列…台積穩坐獲利王

上市櫃公司2024年財報五大天王出列。其中台積電繼2023年後再度穩居2024年「獲利王」，大立光蟬聯「每股稅後純益（E...

關稅戰陰影波及台積電 圖解川普上任後台股表現多慘

美國總統川普對等關稅開徵倒數計時，亞股上演黑色星期一、國內股匯市驚見雙殺行情。台股昨收盤大跌逾900點，失守21000點整數關卡；台幣匯率貶值8.5分，收33.182元，為逾9年新低。

川普關稅戰震撼 台股大跳水906點 3月重挫2,357點

川普「對等關稅」即將啟動，受關稅戰衝擊，恐慌性賣壓大舉出籠，台股昨（31）日上演黑色星期一，指數崩跌906點，為史上第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。