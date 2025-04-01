上市櫃2024年財報 五大天王出列…台積穩坐獲利王

上市櫃公司2024年財報五大天王出列。其中台積電（2330）繼2023年後再度穩居2024年「獲利王」，大立光蟬聯「每股稅後純益（EPS）王」與「每股淨值王」，力旺及M31再度並列「毛利率王」，類比科搶下「獲利成長王」寶座。

「護國神山」台積電2024全年歸屬母公司稅後純益1兆1,732億元，年增39.9%，受惠AI科技浪潮，穩坐台股獲利第一名寶座；鴻海全年獲利1,527億元排第二，年增7.4%；富邦金以1,508億元排行第三，年增128.4%，大幅優於預期。

大立光再度蟬聯EPS王，去年每股賺194.17元，相較2023年的134.13元，大幅增長44.7%，領先其他上市櫃公司。去年EPS亞軍同樣是緯穎連奪，全年EPS為126.57元，年增為83.7%；材料-KY每股賺84.36元拿下季軍，年增55.9%同樣亮眼。事實上，大立光也是年度每股淨值王，去年底每股淨值1,375元，居所有上市櫃公司之首；世芯-KY則為489.23元位居第二；緯穎則為474.62元排行第三。

高價股去年EPS普遍相當出色，第四至第十強依序為：嘉澤82.77元、世芯-KY為81.34元、信驊68.04元、聯發科66.92元、長榮64.87元、川湖64.59元、祥碩51.57元，EPS年增率介於37.9%至288.4%之間。

矽智財（IP）廠力旺穩坐毛利王寶座，毛利率高達100%，營收七成以上來自於權利金收入；同為100%毛利率的公司為M31，兩家公司再度奪下2024毛利率王。

半導體積體電路設計公司類比科成為2024年獲利成長王，全年稅後純益7,127萬元，較2023年呈現爆發性成長，年增率高達169,600%，年度EPS達1.51元、毛利率38.1%。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，隨2024年獲利優於預期，今年配息可期，若將股票股利與現金股息合計，預估總額可達2.5兆元，相當亮眼。

今年第1季估計獲利年增率超過20%。此外，台幣貶值帶來匯兌收益，加上毛利率提升，預估今年首季也會優於去年，基本面穩健。