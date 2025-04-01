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福懋油財報難產 將暫停交易

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

福懋油（1225）昨（31）日公告，因無法完成2024年度財務報告，未如期繳交財報將被處暫停交易，若六個月內仍未補交，將面臨下市危機。據了解，證交所今天將發布股票停止買賣，預計本月7日實施。

福懋油表示，去年財報難產主因是去年11月22日改選，並於同日召開董事會推選董事長，該公司於去年11月29日向經濟部遞件申請變更登記，但於今年3月28日遭到經濟部否准，致無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。公司會儘速召開董事會選任新董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成2024年度財報公告申報。

福懋油獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群昨天對於公司去年財報難產一事發表聯合聲明，抗議公司經營者造成福懋油未如期繳交財報，恐有下市危機。

連仁隆等人聲明，首先，依經濟部商工案件公示資料所示，吳金泉2024年11月22日違法操作福懋油董事會，召集通知不合法，歷經金管會、經濟部查認後於2025年3月28日「駁回興泰公司（吳金泉）申請登記福懋油董事長」。

第二，吳金泉違法操作董事會，導致福懋油四個多月未有合法董事長，銀行無法貸款，並且財報難產，福懋油恐有下市危機，獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群曾建請其他董事連署解決難題，然未獲肯採。

第三、吳金泉所控興泰公司係福懋油大股東且先前自稱獲選為福懋油董事長，而吳金泉在今年3月5日接獲經濟部函通知而得預判董事長登記將遭否准，福懋油2024年度財報將難產。

經濟部 財報

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