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華南永昌證推定期定額優惠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
小額資金長期投資也能滾出大財富，華南永昌證券即日起到今年底，祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。華南永昌證券／提供
小額資金長期投資也能滾出大財富，華南永昌證券即日起到今年底，祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。華南永昌證券／提供

元大台灣50（0050）擬採「一拆五」股票分割，股價可能回到40元附近。華南永昌證券為協助投資人把握這波「投資友善化」契機，同步祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有，活動至2025年底。此活動進一步降低理財門檻，也讓更多投資人能以小資金參與資本市場成長。

元大台灣50擬進行股票分割，降低投資門檻。華南永昌證券表示，ETF分割雖不影響總市值，但對投資人心理與入手策略有實質影響；尤其對初學投資者來說，較低單位價格更易入手，更能輕鬆執行「定期定額＋再投資」策略，啟動時間複利的資產滾利效應。

近日台股大幅拉回，對預算有限的小資族而言，是切入長期存股的絕佳機會。以元大台灣50 ETF為例，若每月投入5,000元並持續再投入股利，根據歷史數據推估，長期年化報酬率可達6.98%。

若持續投資22年，資產終值有機會滾出566萬元，反觀若沒做再投資，資產終值僅約362萬元，兩者差距顯著，投資人不妨透過定期定額投資ETF，享受時間帶來的複利效果。

華南永昌證券除推出台股ETF「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，也看好海外配置需求，推出「小額海外債券線上交易平台」，最低1,000美元就可入手，內建智能篩選工具，讓選債、交易一站完成，適合偏好穩定收息與分散風險的理財族群。

此外，除權息旺季即將登場，搭配「華南e指沖APP」除權息專區，不僅能快速查詢股利明細，還能一鍵設定再投資標的，自動投入定期定額，把握旺季資金流，進一步放大複利效應。

華南永昌證券提醒投資人，與其苦追熱門題材、每天盯盤心驚膽跳，不如從現在開始，建立「股債雙配置＋長期投入」體質。趁ETF價格親民化、小額投資工具齊備之際，穩健累積資產成長。想了解更多投資工具與小資理財策略，可上「華南永昌證券官網」查詢或撥打客服專線。

ETF 定期定額

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