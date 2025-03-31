大摩：大立光雙利多、目標價上調14% 玉晶光目標價下修

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，光學鏡頭產業即將迎來新的利多催化劑。在台廠中，大立光（3008）評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價上調14.3%到3,200元；玉晶光（3406）財報不如預期，目標價下修20%到520元，維持「優於大盤」評等。

大摩指出，大立光近期因為正處淡季而股價表現疲弱，但股價已反映大多數的利空，展望後市，即將到來的旺季與新款iPhone產品周期都可望成為重新評價的催化劑。此外，大立光在人形機器人市場也具有商機，將成為未來六至12個月另一個重新評價的催化劑。

大摩表示，2024年11月以來，大立光股價明顯落後陸廠舜宇光學。以大立光2025年預估獲利來推算，目前本益比只有13倍，與舜宇光學相比更是明顯折價，使得風險回報更具吸引力。因此，大摩將大立光目標價由2,800元升至3,200元，在調高大立光評等的同時，也將舜宇光學評等降到「中立」，反映吸引力已不如大立光。

至於玉晶光，2024年財報不如預期加上今年來營收偏弱，大摩下修玉晶光2024-2026年預估獲利2-8%。大摩對玉晶光雖仍維持「優於大盤」評級，認為玉晶光仍將受惠於人工智慧（AI）手機復甦，但目標價由650元大降至520元，也是大摩11檔大中華光學觀察股中唯一調降目標價的個股。