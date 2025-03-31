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櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國經濟數據引發通膨疑慮，導致美國主要股價指數出現大幅震盪，31日國際股市及櫃買市場表現亦大幅波動，上櫃指數收在230.40點，較上周五 (3/28)下跌12.56點，跌幅為5.17%，今日成交金額為1116.26億元(不含零股、鉅額、盤後定價及標購)。

櫃買中心表示，股價係反映公司實際業績與未來展望，經觀察上櫃公司營收表現，2024年全體上櫃公司營收2.8兆元，較2023年成長7.20%。2025年2月累計營收合計4,464億元，較2024年同期營收成長367億元，成長約8.97%。顯示上櫃公司仍展現強勁營運韌性。此外，我國行政院主計總處認為2025年台灣經濟成長率可達3.14%，且國發會發布2025年2月景氣燈號呈黃紅燈，顯示國內景氣維持成長態勢。

櫃買中心並表示，上櫃公司基本面相當穩健，今年國內經濟成長仍具成長動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議投資前應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場影響，加強上櫃公司資訊公開透明。

櫃買中心

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