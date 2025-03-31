只有這家上市公司未申報年報 恐面臨下市危機

上市櫃公司須在31日前申報2024年財報報告，但有一家公司未申報。根據臺灣證券交易所統計，本國及第一上市公司(含創新板公司)除福懋油（1225）外，均已申報2024年度財務報告。據證交法規定，未交財報會被停止買賣，若未能在六個月內補齊，恐面臨下市危機。

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)應於3月31日前公告申報113年度財務報告家數分別為826家及86家，合計912家（不含實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業上市公司計127家，已依規於114年3月17日前申報完畢），除福懋油脂股份有限公司（代號：1225）無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司」「電子文件下載」下載電子書。