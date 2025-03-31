櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動

受到美國經濟數據引發通膨疑慮，導致美國主要股價指數出現大幅震盪，31日國際股市及櫃買市場表現亦大幅波動。31日上櫃指數收在230.40點，較上周五下跌12.56點，跌幅為5.1%，今日成交金額為1,116.2億元（不含零股、鉅額、盤後定價及標購）。

櫃買中心表示，股價是反映公司實際業績與未來展望，經觀察上櫃公司營收表現，2024年度全體上櫃公司營收2.8兆元，較2023年度成長7.2%。2025年2月累計營收合計4,464億元，較2024年同期營收成長367億元，成長約8.9%。在在顯示上櫃公司仍展現強勁的營運韌性。此外，我國行政院主計總處認為今年台灣經濟成長率可達3.14%，且國發會發布2025年2月景氣燈號呈黃紅燈，顯示國內景氣維持成長態勢。

櫃買中心並表示，上櫃公司基本面相當穩健，今年國內經濟成長仍具成長動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議投資前應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場的影響，加強上櫃公司資訊公開透明。