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台股重挫！證交所喊話：企業獲利穩健 景氣維持成長趨勢
川普政府陸續宣布加徵關稅措施，引起全球股市劇烈震盪，今天臺灣發行量加權股價指數收盤指數20695.90點，下跌906.99點，跌幅為4.20%，成交值約為4374.75元。證券交易所表示，今年2月份當月營業收入34017億元，較去年同期成長27.80%，加上財政部公布2月份出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長趨勢。
證交所表示，美國總統川普宣稱將於4月2日公布大規模對等關稅計畫，涵蓋所有貿易夥伴，導致市場對貿易戰及經濟衰退的擔憂升溫，28日美國股市四大指數走跌，道瓊工業指數下跌1.69%、那斯達克指數下跌2.70%、費城半導體指數下跌2.95%，連帶台股今持續走疲。
證交所指出，觀察國內基本面，統計國內全體上市公司去年年稅前淨利達48932億元，較前年成長38.33%，今年2月當月營業收入34017億元，較去年同期成長27.80%；今年2月累計營業收入69091億元，較去年同期成長16.64％，國內上市公司獲利及營收穩定成長。另觀察累計至今年2月營收成長較大之產業，受惠AI伺服器需求增加，電腦及周邊設備業2月累計營收13492億元，較去年同期成長30.34%；半導體業2月累計營收9750億元，較去年同期成長25.42%。加上財政部公布2月出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長趨勢。
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