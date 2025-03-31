國際局勢引發市場波動 證交所：投資人回歸基本面理性評估

川普政府陸續宣布加徵關稅措施，引起全球股市劇烈震盪，31日臺灣發行量加權股價指數收盤指數20,695.90點，下跌906.99點，跌幅為4.20%。

美國總統川普宣稱將於4月2日公布大規模對等關稅計畫，涵蓋所有貿易夥伴，導致市場對貿易戰及經濟衰退的擔憂升溫，3月28日美國股市主要指數走跌，道瓊工業指數下跌1.69%、那斯達克指數下跌2.70%、費城半導體指數下跌2.95%；近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

臺灣證券交易所統計國內全體上市公司2024年稅前淨利達4兆8,932億元，較2023年成長38.33%，2025年2月營業收入3兆4,017億元，較2024年同期成長27.80%；2025年2月累計營業收入6兆9,091億元，較2024年同期成長16.64％，我國上市公司獲利及營收穩定成長。

累計至2025年2月營收成長較大產業，受惠AI伺服器需求增加，電腦及週邊設備業2025年2月累計營收13,492億元，較2024年同期成長30.34%；半導體業2025年2月累計營收9,750億元，較2024年同期成長25.42%。加上財政部公布我國2月出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。

證交所表示，面對國際情勢造成市場波動，投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。