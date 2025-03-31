快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

台股暴跌906點 證交所呼籲投資人回歸基本面理性評估

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

川普政府陸續宣布加徵關稅措施，全球股市劇烈震盪，台股放量暴跌906點。臺灣證券交易所傍晚率先證券周邊單位出面信心喊話，呼籲投資人回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期臺股震盪走勢。

美國總統川普宣稱將於4月2日公布大規模對等關稅計畫，涵蓋所有貿易夥伴，導致市場對貿易戰及經濟衰退的擔憂升溫，3月28日美國股市主要指數走跌，道瓊工業指數下跌1.69%、那斯達克指數下跌2.70%、費城半導體指數下跌2.95%；近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。臺灣發行量加權股價指數31日暴跌906.99點，跌幅為4.2%，收在20,695.9點。

觀察國內基本面，統計國內全體上市公司2024年稅前淨利達48,932億元，較2023年成長38.33%，2025年2月份當月營業收入34,017億元，較2024年同期成長27.80%；2025年2月份累計營業收入69,091億元，較2024年同期成長16.64％，我國上市公司獲利及營收穩定成長。另觀累計至2025年2月營收成長較大之產業，受惠AI伺服器需求增加，電腦及週邊設備業2025年2月累計營收13,492億元，較去年同期成長30.34%；半導體業2025年2月累計營收9,750億元，較去年同期成長25.42%。加上財政部公布我國2月份出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。

證交所表示，面對國際情勢造成市場波動，投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期臺股震盪走勢。

基本面 營收

延伸閱讀

川普關稅恐慌逐漸蔓延 三檔BBB級債ETF受益人逆勢增

因應川普關稅政策 漢翔：已提前在美設廠降低地緣政治風險

美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

川普關稅疑慮罩頂 印度股市仍獲外資青睞

相關新聞

台股下跌906點 三大法人賣超516億元

台股31日大跌，終場並再度下殺壓低指數，共重跌906.99點，收在最低20,695.9點，跌幅4.2%，成交量4,178...

台股重挫906點、跌停家數達79家 漲停的只有它

台股31日大跌，終場並下殺壓低指數，共重跌906.99點，收在最低20,695.9點，跌幅4.2%，成交量4,178.5...

台股重挫！證交所喊話：企業獲利穩健 景氣維持成長趨勢

川普政府陸續宣布加徵關稅措施，引起全球股市劇烈震盪，今天臺灣發行量加權股價指數收盤指數20695.90點，下跌906.9...

台股暴跌906點 證交所呼籲投資人回歸基本面理性評估

川普政府陸續宣布加徵關稅措施，全球股市劇烈震盪，台股放量暴跌906點。臺灣證券交易所傍晚率先證券周邊單位出面信心喊話，呼...

台股續遭外資提款26.1億美元 越股相對抗跌

貿易戰不斷升級，影響市場投資人信心，加上通膨出現再度上升跡象，外資持續撤出亞股。其中，台股為外資最大提款機，上周淨賣超2...

千金股再掉兩席 不但只剩12千金、連股王都失守3,000元

台股31日收在20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，創單日歷史第4大跌點，櫃買指數也是大跌走勢，以230...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。