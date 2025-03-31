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「接軌IFRS永續揭露準則專區」新增全站搜尋功能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心（Taipei Exchange）偕同證券周邊單位於2023年共同設立「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，自2023年迄今，櫃買中心持續進行接軌專區功能的擴充及優化，除了原先提供專屬路徑圖及模擬路徑圖等客製化服務外，為利使用者方便運用關鍵字查詢想要的資訊，2025年度接軌專區自3月31日起更進一步新增全站搜尋功能，幫助使用者快速、精確地查詢網站的內容及所需的資訊，提升使用效率與體驗。

櫃買中心表示，本次精心設計的搜尋功能，不僅可針對網站內容進行搜尋，包含最新消息、實務指引與範例、宣導影音等資訊，更將問答集依主題進行分類與整併，並提供問答集搜尋功能。由於問答集彙總了各界關注的議題，本次新增的功能尤為關鍵，上市上櫃公司在遇到與IFRS永續揭露準則相關問題時，可運用此功能，在短時間內迅速找到所需的答案，大幅節省時間並解決疑惑。

櫃買中心說明，「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」持續配合各專案小組之研議進度，陸續提供最新發布實務指引及範例、問答集，以及歷次永續相關宣導會影音檔等，接軌專區提供豐富的永續相關免費資源，協助上市櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，鼓勵各界多加使用。

櫃買中心

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