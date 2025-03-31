台股續遭外資提款26.1億美元 越股相對抗跌

貿易戰不斷升級，影響市場投資人信心，加上通膨出現再度上升跡象，外資持續撤出亞股。其中，台股為外資最大提款機，上周淨賣超21.6億美元，其次為南韓2.3億美元。上周亞股仍由空方主導，包括台灣、南韓、泰國、菲律賓、越南等股市皆紛紛走跌，越股跌幅最輕僅0.3%。印度、印尼股市則逆勢上揚，漲幅為為0.7%及4%。綜觀今年整體股市表現，韓股、越股仍為表現最好的新興亞股，漲幅分別為3.71%及3.65%。

中國信託投信指出，受到「川普2.0」亂流影響，貿易戰持續升溫，市場投資買盤出現縮手，加上最近一次公布的的密大美國消費者信心指數，在3月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至32年來的新高。另外，上周公告的核心個人消費支出物價指數（PCE），2月核心PCE年增率上升2.8%，與前月相比上升0.4%，高於市場預期，加上市場擔憂關稅恐將進一步推升通膨，短線全球股市承壓。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資3月來淨流出129.4億美元。其中，台股為外資最大提款機，上周淨流出26.1億美元，周跌幅2.7%，今年以來流出金額174.3億美元，為新興亞股中遭外資拋售最多的市場。31日台股開低走低，市場投資人屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，短線避險賣壓出籠，台股指數難有突出表現，預料將維持弱勢盤整格局。

其他新興亞股表現也普遍走弱，僅有印度及印尼股市出現上揚，漲幅分別為0.7%及4%。其中，印尼股市出現反彈是因今年來印尼受到中國大陸內捲與印尼盾持續貶值等影響，政府財政出現危機，股市今年來持續重挫，短線上出現跌深反彈，但它仍然是全球風險較高的的市場之一，投資人仍需密切關注相關貨幣政策與潛在投資風險。

表現相對抗跌的越南股市，近期因美越雙方在貿易合作有所進展，並已達成多項協議，投資人持續看好長線基本面。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南財政部已研議降低美國農產品進口關稅，針對此議題，越南農業與環境部長在河內與美國駐越大使舉行合作會議也有所表示，越方認為越南與美國在農產品具有互補性，因此願意為美國農產品進軍越南市場打開大門。有關美國農產品進口事宜，例如：越南政府已制定橘子進口條件，預計今年3月完成，同時安排人力批准李子和檸檬的進口。