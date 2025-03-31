縮短IPO訂價至掛牌時程 自2025年3月31日起正式實施

為提升IPO承銷配售效率、加速企業籌資流程，並降低投資人參與之不確定性，臺灣證券交易所與中華民國證券商業同業公會（券商公會）共同推動縮短部分競拍部分申購承銷時程，於2025年3月31日正式實施。對於發行公司及參與競價拍賣的投資人而言，掛牌日由T+10日提前至T+7日（T日為決定承銷價格之競拍開標日），縮短3個營業日；對於參與公開申購的投資人而言，申購至掛牌時程則維持不變，估計每年約有50檔IPO案，及10萬人次以上參與競價拍賣的投資人可望受惠。

證交所表示，券商公會2024年6月27日公告修正證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法及證券商辦理公開申購配售作業處理程序，證交所配合完成電腦系統及配套作業調整，而這次縮短時程適用範圍，為採用部分競價拍賣部分公開申購方式，辦理的初上市(櫃)、創新板初上市及創新板轉列上市(櫃)承銷案，相較於過去公開申購作業須待競價拍賣開標後才開始啟動，新制將公開申購提前至與競價拍賣部分併行。

證交所進一步說明縮短時程後，參與公開申購投資人應繳存銀行的申購認購價款，仍以開標後之實際承銷價格為之，其他部分競價拍賣部分公開申購承銷案作業調整重點如下：

● 部分競價拍賣部分公開申購承銷案，主辦承銷商於投標開始日 (T- 4)刊登「競價拍賣及公開申購公告」，並以競價拍賣最低投標價格之一定倍數為暫定承銷價格予以揭露。

● 公開申購開始日提前自競價拍賣開標前一日 (T- 1) 辦理。

● 主辦承銷商於開標日(T)中午12:30前輸入實際承銷價格，證交所13:30於網站揭露實際承銷價格並傳送予經紀商，經紀商至遲應於申購截止日(T+1)揭示實際承銷價格 。

● 如遇天然災害致競價拍賣作業順延時，公開申購作業原則上均配合順延，惟仍以承銷公告時程為準。

證交所提醒投資人，參與初級市場競價拍賣或公開申購前均應詳閱承銷公告，以確認各項作業截止時間及相關價款繳存規定，並應注意投資風險。證交所配合這次承銷新制上線，亦與券商公會合作辦理宣導說明會並錄製影片，歡迎投資人至證交Webpro3.0影音傳播網專區線上觀看，網址為https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/104/?categoryId=122。