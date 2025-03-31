千金股再掉兩席 不但只剩12千金、連股王都失守3,000元

台股31日收在20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，創單日歷史第4大跌點，櫃買指數也是大跌走勢，以230.4點收盤，跌幅5.17%；千金股不只是一口氣掉了兩席，降至12千金，甚至連股王都失守3,000元，以2,990元收盤，跌幅6.99%，千金股一片慘綠。

台股開低走低，早盤以21,254.63點開出，終場收在20,695.9點，月線下跌2,357.28點，3月跌幅10.23%，統計今年來則是下跌2,339.2點；權王台積電（2330）領跌，健策（3653）及穎崴（6515）則是跌出千金股行列，收盤分別重挫7.92%、8.08%。

千金股一片綠油油，股王信驊（5274）跌破3,000元，終場收2,990元，下跌225元，跌幅6.99%；股后世芯-KY（3661）收2,740元，跌幅7.11%；大立光（3008）收2,355元，跌幅1.67%；力旺（3529）以2,275元收盤，跌幅6.76%；另外，祥碩（5269）、川湖（2059）、印能科技（7734）、創意（3443）等收盤也下跌逾9%。

遠端伺服器管理晶片（BMC）廠商信驊2月營收6.09億元，月減13.08%，年增108.57%，今年累計前兩月營收13.1億元，年增一倍，為同期新高；法人預期，信驊在AI伺服器需求強勁下，本季營運不看淡，且AST2700產品將在2025年投產，隨後在英特爾的Oak Stream、輝達的Rubin和超微的Venice等新平台推出下，將助攻明年營運續創新高。

法人預估，信驊第2季營收約17~18億元，呈現季減，主因首季基期高，惟因產品組合良好，可望提升毛利率達65~66.5%。