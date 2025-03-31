縮短 IPO 訂價至掛牌時程 3月31日起正式實施

為提升IPO承銷配售效率、加速企業籌資流程，並降低投資人參與之不確定性，證交所與證券商業同業公會（券商公會）共同推動縮短部分競拍部分申購承銷時程，於2025年3月31日正式實施。對於發行公司及參與競價拍賣的投資人而言，掛牌日由T+10日提前至T+7日（T日為決定承銷價格之競拍開標日），縮短三個營業日。

對於參與公開申購的投資人而言，申購至掛牌時程則維持不變，估計每年約有50檔IPO案，及10萬人次以上參與競價拍賣的投資人可望受惠。

證交所表示，券商公會去年6月27日公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，證交所配合完成電腦系統及配套作業調整，而本次縮短時程適用範圍，為採用部分競價拍賣部分公開申購方式，辦理之初上市(櫃)、創新板初上市及創新板轉列上市(櫃)承銷案，相較於過去公開申購作業須待競價拍賣開標後才開始啟動，新制將公開申購提前至與競價拍賣部分併行。

證交所進一步說明縮短時程後，參與公開申購投資人應繳存銀行之申購認購價款，仍以開標後之實際承銷價格為之，其他部分競價拍賣部分公開申購承銷案作業調整重點如下：

●部分競價拍賣部分公開申購承銷案，主辦承銷商於投標開始日(T-4)刊登「競價拍賣及公開申購公告」，並以競價拍賣最低投標價格之一定倍數為暫定承銷價格予以揭露。

●公開申購開始日提前自競價拍賣開標前一日(T-1)辦理。

●主辦承銷商於開標日(T)中午12:30前輸入實際承銷價格，證交所13:30於網站揭露實際承銷價格並傳送予經紀商，經紀商至遲應於申購截止日(T+1)揭示實際承銷價格。

●如遇天然災害致競價拍賣作業順延時，公開申購作業原則上均配合順延，惟仍以承銷公告時程為準。

證交所提醒投資人，參與初級市場競價拍賣或公開申購前均應詳閱承銷公告，以確認各項作業截止時間及相關價款繳存規定，並應注意投資風險。證交所配合本次承銷新制上線，亦與券商公會合作辦理宣導說明會並錄製影片，歡迎投資人至證交所Webpro3.0影音傳播網專區線上觀看，網址為https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/104/?categoryId=122