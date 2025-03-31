台股重挫906點、跌停家數達79家 漲停的只有它

台股31日大跌，終場並下殺壓低指數，共重跌906.99點，收在最低20,695.9點，跌幅4.2%，成交量4,178.56億元。統計共有79檔股票跌停板，包括矽光子、重電、散熱、IP、軍工、資服都有個股跌停，全市場僅有全譜（6228）攻上漲停。

台股31日崩跌超過900點，摜破21,000點關卡，創去年8月7日以來新低，台積電（2330）收910元，跌幅4.41%，為去年9月11日以來新低。鴻海（2317）收146元，跌幅5.19%，僅兩天就連續摜破160元、150元整數關，為去年4月23日以來新低。股王信驊（5274）也跌破三千元大關，收2,990元，跌幅近7%，千金股中川湖（2059）、祥碩（5269）、印能科技（7734）、創意（3443）都重跌逾9%。

統計全市場共79家跌停，僅1家漲停，包括矽光子概念股上詮（3363）、IET-KY（4971）、全新（2455）、旺矽（6223）、惠特（6706）、聯亞（3081）都跌停；重電四雄華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）；散熱的尼得科超眾（6230）、高力（8996）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、力致（3483）、一詮（2486）；IP股智原（3035）、M31（6643）、巨有科技（8227）；先前飆漲的軍工和資服股也有個股跌停，軍工跌停的有駐龍（4572）、龍德造船（6753）、邑錡（7402），資服則有訊達（6140）、華經（2468）跌停。

唯一漲停的為全譜，全譜主要產品有底片型掃瞄器、螢光生物影像分析系統、可見光生物影像掃瞄系統、及建材工程業務，其中主要營收比重底片型掃瞄器占34.52%，生物影像分析系統等生物醫學產品占58.36%，為營運主力。

全譜2月營收471.9萬元，月減16.26%，年增268.38%，累計前二月營收1,035.4萬元，年增100.12%。去年全年每股純益虧損0.86元。