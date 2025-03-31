台股下跌906點 三大法人賣超516億元

台股31日大跌，終場並再度下殺壓低指數，共重跌906.99點，收在最低2,0695.9點，跌幅4.2%，成交量4,178.56億元，三大法人賣超516.8億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超378.54億元，投信買超82.11億元，自營商賣超（合計）220.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.21億元，自營商（避險）賣超183.15億元。

台股今日崩跌超過900點，摜破21,000點關卡，寫去年8/7以來新低，台積電（2330）收910元，跌幅4.41%，為去年9/11以來新低。鴻海（2317）收146元，跌幅5.19%，僅兩天就連續摜破160元、150元整數關，為去年4/23以來新低。股王信驊（5274）也跌破三千元大關，收2,990元，跌幅近7%，千金股中川湖（2059）、祥碩（5269）、印能科技（7734）、創意（3443）都重跌逾9%。統計全市場共79家跌停，僅1家漲停，包括矽光子、重電、散熱、IP、軍工、資服都有個股跌停。