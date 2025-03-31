權值股重挫台股大跌906.99點 3月蒸發2357.28點
美國即將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，今天收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點，3月全月重挫2357.28點。
加權指數終場收在20695.9點，跌906.99點，跌幅4.2%，成交值新台幣4178.56億元。
台積電收在910元，跌42元，跌幅4.41%；鴻海收146元，下挫5.19%，聯發科收1390元，跌5.12%，廣達收224.5元，重挫6.85%，緯創收95.3元，跌破百元關卡，跌幅5.17%。
上市公司約40家跌停，機電股士電、中興電、亞力）、華城都跌停。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海分別跌1.34%、1.06%、4.87%。
證券分析師吳文彬接受電訪表示，台股早盤跌逾600點之後，持續探底，收盤重挫906.99點，主因美股大跌之後，盤後交易依然續跌，指標股台積電也破底。
他指出，台股在3月20日大漲收復年線後，21日再破年線，今天跌906.99點，連續7個交易日在年線之下。在技術面走勢、消息面都不利的情況下，台股持續破底，跌破年線已是偏空態勢，4月2日美國實施對等關稅，一旦利空實現之際，股市可能出現相對低點。
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