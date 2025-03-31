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台股重挫906點 國安基金將進場救援？財政部這樣說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會主委彭金隆（左）、財政部次長阮清華（右）今日出席備詢，阮清華表示，國安基金會進行評估，並視情況召開委員會議決定是否進場。記者潘俊宏／攝影
金管會主委彭金隆（左）、財政部次長阮清華（右）今日出席備詢，阮清華表示，國安基金會進行評估，並視情況召開委員會議決定是否進場。記者潘俊宏／攝影

在美國總統川普關稅政策等利空衝擊下，近期台股表現疲弱，今天收盤重挫906點，多位立委今日上午在財政委員會上關心國安基金是否進場扶市，財政部次長阮清華表示，國安基金會進行評估，並視情況召開委員會議決定是否進場。

金管會、財政部、央行等部會官員今日至立法院財政委員會進行專題報告。

立委羅明才在質詢時表示，過去在立法院質詢時，多位官員認為台股不會大跌，結果現在台積電已跌破1000元。終場更以以910元作收，寫下今年以來最低價。阮清華表示，股市大跌是全球性的，4月2日美國將祭出對等關稅，對市場來說極具不確定性，而股票市場最擔心的就是不確定性，以及投資人的預期性心理。

針對國安基金規模僅為5000億元，是否足夠支撐市場。阮清華表示，國安基金自民國89年成立以來，而股票市值已從當時的8到9兆元增長至現在超過70兆元，之後會再提相關書面報告。

阮清華指出，市場目前處於觀望階段，尤其是在4月2日即將公布相關政策之後，關稅問題仍然是市場焦點。他表示，將依情況進行評估，並決定是否召開會議討論是否進場。

國安基金 阮清華

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