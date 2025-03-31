臺指公司將與彭博指數服務公司建立國際合作 合編首檔股債平衡指數

為呼應政策開放多資產ETF，臺灣指數公司與彭博指數服務有限公司共同宣布指數合作，合編首檔股債平衡指數-臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數(簡稱台美動能多資產平衡指數)。這次國際合作借重BISL在債券指數的深厚專長及結合TIP長期深根台股指數的豐富經驗，以組合股票指數與債券指數編製股債平衡指數，提供指數化投資應用的新選項。

台美動能多資產平衡指數運用臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數及彭博20年期以上美國公債指數，結合台灣前瞻科技產業股票與長期美國公債的特質，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。

臺灣指數公司董事長林修銘表示：「呼應政策推動開放多資產ETF，TIP積極尋求國際夥伴，為擴大指數設計的豐富度並提升產品的多元性，TIP與BISL攜手國際合作，強強聯手，發展具分散風險與適合退休理財的股債平衡指數，希望透過未來被動式多資產ETF的發展，滿足發行人與投資人的多元需求，進一步推廣普惠金融。」

彭博指數服務有限公司CEO Dave Gedeon表示：「在台灣蓬勃發展的ETF市場，推出多資產指數是一個令人振奮的進展。我們很高興與臺灣指數公司合作，透過彭博的專業知識幫助ETF發行人快速掌握新的市場機會。彭博致力於提供更多創新解決方案，以滿足投資者的多元需求。」

TIP與BISL透過指數專業合作，共同針對潛在需求展開股債平衡指數的商品應用規劃，未來投資人可望透過被動式多資產ETF，配置股債資產，實現風險分散與長期投資目標。