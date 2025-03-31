台積電2奈米擴產也救不了股價 今日以910元作收、寫下今年以來新低

台積電今日舉行高雄2奈米擴建典禮，但仍不敵國際變數升高，尤其美國總統川普關稅戰即將點燃，致使即使有擴產利多仍無法扭轉股價，今日開盤以920開低，尾盤更遭近1.3萬張賣盤摜壓，以910元作收，寫下今年以來最低價。今年以來，台積電股價累計重挫近250元，和高點1160元相比，跌幅21.6%，市值蒸發6.4兆元。

今日的擴建典禮是業界一大盛事，台積電也將成為全球第一家提供2奈米晶圓代工服務的晶圓廠。目前台積電2奈米生產基地，分別位於新竹寶山的晶圓20廠和南科高雄晶圓22廠。和3奈米比較，2奈米製程相較於N3增強型技術，在相同功耗下速度提升10～15%，在相同速度下功耗降低25～30%，在效能、功耗及面積（PPA）、電晶體技術上，都是業界最先進的半導體邏輯製程技術。

客戶端的需求方面，台積電表示2奈米製程在前兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將會高於3奈米的同期表現。應用端將以超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等為主，為全球節能運算的龐大需求挹注強而有力的動能。

台積電預估將在量產5年內，驅動全球超過2兆美元的終端產品價值。2奈米廠預定新竹和高雄都將於今年下半年量產。其中高雄晶圓22廠共有五座超大型晶圓廠，總面積超過46座足球場，投資金額超過新台幣1.5兆元，將創造超過7000個直接的高科技工作機會，以及超過2萬個營建工作機會。