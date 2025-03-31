法人：川普關稅政策在即 汽車售後市場需求有望增長

川普關稅政策在即，日前已先發布自4月3日開始徵收，對所有非美國製造的進口汽車與汽車零組件課徵25%的關稅，法人表示，面對車輛購置及維修成本提升的負擔，消費者購車意願將趨於保守，更多人選擇延長現有車輛的使用年限，並透過定期維修保養來維持車輛性能，在此趨勢下，售後維修市場需求有望大幅增長。

此項關稅政策適用於進口乘用車（轎車、SUV、跨界車、小型貨車、貨車）和輕型卡車，以及關鍵汽車零件（引擎、變速箱、動力總成零件和電氣零件），必要時可擴大對其他零件的關稅。特定汽車零件則最晚於5月3日開始課徵。

2024 年美國新車銷量約 1,600 萬台，其中進口汽車占美國新車銷量近 50%，最大汽車進口國來自墨西哥，約為 296 萬台，其後為韓國(154 萬台)、日本(138 萬台)、加拿大(107 萬台)。且在美組裝之成車中，僅有約50%的零件來自美國生產，其餘由海外進口的汽車零件也將面臨額外關稅影響。

法人表示，各車企為應對美國的關稅政策，或將採取調整供應鏈、提升價格與產能回流美國等策略，如韓國現代汽車宣佈將在美國投資 150 億美元，其中 90 億美元用於提升美國當地新車產能，目標達到年產 120 萬輛新車；剩餘 60 億美元將投入在提升汽車零件的美國產能，以確保供應鏈穩定。

長期來看，增大在美國本土生產為必然選擇。此外，美國此次的汽車關稅政策對美國本土車企亦構成影響，但福特、通用汽車在美國有部分車型擁有過剩的組裝產能可以移轉回美國生產，惟汽車零件仍多仰賴非美國製造，仍會受到關稅影響。