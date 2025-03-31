快訊

中職／林智勝引退記者會落淚…不時夢到2013經典賽輸日本 看12強圓未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

金價創高、股市大跌...該賣股買黃金？股魚「不適合每階段」：鈔票不值錢

聯合新聞網／ 投資嗨什麼
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。黃金示意圖／美聯社
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。黃金示意圖／美聯社

以下為影音內容：

不同的人生階段會遇到什麼樣的理財風險

人生出社會後可以分為3階段：小資族、夾心族、退休族

小資族可以承擔高風險；夾心族中度風險；退休族最好是不要承受太高風險。

小資族

小資族有時間但沒有錢，可以扛比較大風險。在這個階段，儘可能去嘗試各種投資方式。

跌倒也無所謂。因為在這階段跌倒，能夠損失的金額，其實也沒想像中這麼高。多工作個什麼半年一年，損失很容易就可以賺回。

如果能在小資族時期建立適合自己的投資方法、好的投資觀念，後面的路會走得比較順一點。

夾心族

壓力最大的階段，上有老下有小。

要考量如何「穩健」的讓資產持續往上走，千萬不要抱持all in、賭一把的心態。

退休族

通常是累積一筆資產，房子該買的也已經買好了。年輕時繳納的退休金、勞退都開始在領了。再加上過去的儲蓄、一些投資部位的現金流。

退休族要談的就是，在小資族跟夾心族時期，有沒有打下好的基礎、有沒有持續做累積。它會直接反映在退休時的狀態好壞。

年輕時追求成長，退休的時候則是現金流。

投資的終點的話，都是為了要退休這件事情。

現在這個時間點，應該做什麼樣的準備，才能順利地過渡到退休階段有穩健的現金？

如何看待黃金商品？

黃金過往是被國家財富的象徵，因為以前是金本位制。所謂金本位制是指，有多少黃金才能夠發行多少等值的鈔票。

然而現在很多的國家，都已經拋棄金本位的概念。

相對得到的代價是什麼？印的鈔票越多，通膨會上升、金價就跟著往上。

金價代表的是價值的定錨。假設以前，一塊黃金等於一千美金，現在美金變成一萬塊，黃金的價值也會跟著提升四倍。

因為黃金被當成定錨，所以只要通膨還在、只要戰爭還打、只要鈔票還印，黃金的價格就只會隨著時間不停地往上走。

黃金跟房地產也有相似性，兩者都具有抗通膨的特性。

通膨沒有很盛行的時候，價格就比較平穩。可是近年美國開了印鈔機，QE1、QE2，然後無限QE，當大量的鈔票進到市場，債務大幅攀升，反映到黃金上就是價格一路往上走。

投資時要記住：鈔票本身是不值錢的。

要趁著它有價值的時候，把它換成具有抗通膨能力的投資商品。

不管是買股票、黃金、房地產，把資金放到這些具有抗通膨特性的產品上面，才能夠真正有效保護手上的購買力。

◎本文內容已獲投資嗨什麼授權，未經同意禁止取用轉載。

小資族 退休族 通膨 風險 黃金

延伸閱讀

明明PCE不錯、美債殖利率為何跌？專家解讀3原因：不看好未來經濟前景

今年以來的跌幅跟股災比僅「小菜一碟」！達人：長期投資人反而開心進場撿便宜

鴻海回測160元...赴美設廠拖垮？專家示警「不能只看營收」：AI產業高風險

00878、0056、00919…月配10萬加薪表公開！知美：今年高股息績效勝過市值型！

相關新聞

台股下跌906點 三大法人賣超516億元

台股31日大跌，終場並再度下殺壓低指數，共重跌906.99點，收在最低2,0695.9點，跌幅4.2%，成交量4,178...

權值股重挫台股大跌906.99點 3月蒸發2357.28點

美國即將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，今天收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點，3月全月重挫2357....

台股過往十次大跌後？第一金投信：後5日及20日漲幅機率逾65~78%

台股31日急殺900點，若觀察過去前十大跌點的統計數據，後續指數呈現漲多跌少。

台股重挫906點 國安基金將進場救援？財政部這樣說

在美國總統川普關稅政策等利空衝擊下，近期台股表現疲弱，今天收盤重挫906點，多位立委今日上午在財政委員會上關心國安基金是...

金價創高、股市大跌...該賣股買黃金？股魚「不適合每階段」：鈔票不值錢

不同的人生階段會遇到什麼樣的理財風險？

台積電2奈米擴產也救不了股價 今日以910元作收、寫下今年以來新低

台積電今日舉行高雄2奈米擴建典禮，但仍不敵國際變數升高，尤其美國總統川普關稅戰即將點燃，致使即使有擴產利多仍無法扭轉股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。