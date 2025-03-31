金價創高、股市大跌...該賣股買黃金？股魚「不適合每階段」：鈔票不值錢

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不同的人生階段會遇到什麼樣的理財風險？

人生出社會後可以分為3階段：小資族、夾心族、退休族。

小資族可以承擔高風險；夾心族中度風險；退休族最好是不要承受太高風險。

小資族

小資族有時間但沒有錢，可以扛比較大風險。在這個階段，儘可能去嘗試各種投資方式。

跌倒也無所謂。因為在這階段跌倒，能夠損失的金額，其實也沒想像中這麼高。多工作個什麼半年一年，損失很容易就可以賺回。

如果能在小資族時期建立適合自己的投資方法、好的投資觀念，後面的路會走得比較順一點。

夾心族

壓力最大的階段，上有老下有小。

要考量如何「穩健」的讓資產持續往上走，千萬不要抱持all in、賭一把的心態。

退休族

通常是累積一筆資產，房子該買的也已經買好了。年輕時繳納的退休金、勞退都開始在領了。再加上過去的儲蓄、一些投資部位的現金流。

退休族要談的就是，在小資族跟夾心族時期，有沒有打下好的基礎、有沒有持續做累積。它會直接反映在退休時的狀態好壞。

年輕時追求成長，退休的時候則是現金流。

投資的終點的話，都是為了要退休這件事情。

現在這個時間點，應該做什麼樣的準備，才能順利地過渡到退休階段有穩健的現金？

如何看待黃金商品？

黃金過往是被國家財富的象徵，因為以前是金本位制。所謂金本位制是指，有多少黃金才能夠發行多少等值的鈔票。

然而現在很多的國家，都已經拋棄金本位的概念。

相對得到的代價是什麼？印的鈔票越多，通膨會上升、金價就跟著往上。

金價代表的是價值的定錨。假設以前，一塊黃金等於一千美金，現在美金變成一萬塊，黃金的價值也會跟著提升四倍。

因為黃金被當成定錨，所以只要通膨還在、只要戰爭還打、只要鈔票還印，黃金的價格就只會隨著時間不停地往上走。

黃金跟房地產也有相似性，兩者都具有抗通膨的特性。

通膨沒有很盛行的時候，價格就比較平穩。可是近年美國開了印鈔機，QE1、QE2，然後無限QE，當大量的鈔票進到市場，債務大幅攀升，反映到黃金上就是價格一路往上走。

投資時要記住：鈔票本身是不值錢的。

要趁著它有價值的時候，把它換成具有抗通膨能力的投資商品。

不管是買股票、黃金、房地產，把資金放到這些具有抗通膨特性的產品上面，才能夠真正有效保護手上的購買力。

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