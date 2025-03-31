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台股狂瀉906點收20,695點！回測去年8月低點 台積電重挫42元收910元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天早盤暴跌近800點，而新台幣匯率受到台股下殺拖累，延續貶勢，今天以33.13元開盤後，跌幅迅速擴大，狂貶逾1.2角，最低觸及33.222元，改寫逾9年盤中新低價。聯合報系記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天早盤暴跌近800點，而新台幣匯率受到台股下殺拖累，延續貶勢，今天以33.13元開盤後，跌幅迅速擴大，狂貶逾1.2角，最低觸及33.222元，改寫逾9年盤中新低價。聯合報系記者許正宏／攝影

川普關稅政策緊張，4月2日即將公布對等關稅政策，加上適逢台灣清明連假，台股31日重挫，大跌超過900點，台積電（2330）重挫42元，終場收910元，跌幅4.41％，拖累大盤339點，另外權值股皆表現疲弱，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等皆呈現下跌，健策（3653）、穎崴（6515）跌出千金行列，台股剩12千金。

台股31日早盤以21,254.63點開出，終場收20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，成交量4,178.6億元。櫃買則收230.4點，下跌12.56點。

高價股表現同樣弱勢，股王信驊（5274）跌破3,000元大關，並且健策、穎崴跌出千金行列，分別下跌7.92%、8.08%，台股僅剩12千金。

盤面上以類股來看，以橡膠、水泥、油電燃氣、食品、造紙、居家生活、金融、網通等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海、世芯-KY（3661）、聯發科、廣達、寶一（8222）、奇鋐（3017）、聯鈞（3450）、緯穎（6669）、華碩（2357）、波若威（3163）、中信金（2891）、長榮（2603）、華星光（4979）、川湖（2059）、台達電、高技（5439）、智邦（2345）、緯創（3231）、信立（4303）、欣興（3037）、台光電（2383）、富邦金（2881）。

統一投信表示，本周關稅措施將多箭齊發，包括汽車、石油等關稅，且台灣遭川普列骯髒15國，台美貿易爭端風險升高，加上清明長假在即，市場觀望氣氛濃厚，短線上技術面持續呈現弱勢格局。惟上週五融資終於瘦身，融資維持率下降，搭配技術指標呈現超賣，建議觀察 Fed 主席鮑爾和副主席傑佛森將在本週五對美國經濟前景發表演說，及4月2日對等關稅政策。

操作建議嚴控持股比例，中長期布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台股 關稅

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