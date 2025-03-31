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關稅疑慮讓資金轉向債券 美債、投資級債買氣較強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。(資料來源：彭博資訊)
主要債券型ETF資金流向統計。(資料來源：彭博資訊)

川普關稅疑慮加劇股市震盪，資金轉往債市避險，過去一周，整體固定收益型ETF共獲62.87億美元資金淨流入，其中，美債、亞債分別獲30.74億、11.17億美元淨流入，但歐債出現5.48億美元資金淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入29.57億美元，非投資等級債ETF也有6.89億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金桑娜•德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管聯準會暫停降息以及關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，更需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

川普 關稅

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