關稅前景陰影壟罩 股市跌、債市獲資金追捧

川普政府4月2日進一步擴大課徵關稅範圍前夕宣布課徵汽車關稅，再加上美國通膨預期升溫，市場不安不利股市，但債市獲資金追捧，從資金流向看，近週整體股票型ETF出現81.31億美元資金淨流出，主要是受美國市場流出252.81億美元拖累，中國大陸也小幅流出1.89億美元，但亞洲、歐洲、日本分別獲40.25億、36.29億、22.03億美元資金淨流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，部分抵銷了美國的資金流出。依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為金融、科技、工業；淨流出金額最高的產業為非核心消費，其次為能源、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰越演越烈，若川普對等關稅實際課徵的範圍和加徵稅率比預期緩和，有望激勵金融市場利空出盡，反之若課徵範圍和加徵稅率比預期高，導致美國平均關稅稅率上升超過10%，增添美國經濟衰退甚至停滯性通膨風險，可能引發股市進一步走跌。所幸參考2018~2019年美中貿易戰經驗，美國製造業及投資活動受創，美國聯準會於2019年7月底開始採取預防性降息，成功避免經濟衰退。

而今若相同情境再度上演，預期聯準會已有比當時高的利率空間可以再降息救市，可望緩解經濟及金融市場大幅下行風險。隨著美國對等關稅結果即將揭曉，建議投資人稍安勿躁，建議增持美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，提高投資組合防禦力，股市採逢震盪加碼或大額定期定額策略布局長線趨勢商機，看好AI科技創新、美國小型股、印度/日本股市。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，當前美國經濟保持健康，如：消費者持續消費、就業持穩、企業獲利保持強勁，我們也正處於AI、製造業回流驅動的創新主導的商業週期的風口浪尖，但近期的政策不可預測性容易使美股受影響，在此一快速變化的環境中，相信主動式基金經理人處於有利位置，可充分利用未來的潛在機會，目前關注AI、醫療創新、工業復興等長期主題。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，受美國關稅政策與對於企業營運情勢衝擊的不確定性升溫影響，2025年全球股市表現可能較為震盪，預期日本市場走勢應會與全球市場一致，但日股可望提供更好的風險回報前景，此外，日本股市在公司治理改革運動推動下，呈現出股東權益報酬率結構性改善趨勢，評估全球投資人尚未完全掌握到日本經濟與貨幣政策在邁出逾30年的通縮環境後的結構性正面發展趨勢，資金有回流日本市場機會。