印股「有基之彈」創四年最強單周漲幅 後市看升

印度股市近來氣勢如虹，印度SENSEX30指數單周(2025年3月17日至3月21日)上漲4.17%，MSCI印度指數(美元計價)更狂飆6.29%，雙雙刷新近四年最佳表現，尤其，2025年3月以來MSCI印度指數已狂飆逾9%。滙豐投信表示，隨著內外資金歸隊、評價修正，加上政策暖風頻吹，讓印度市場擺脫沉寂，展現王者歸來的氣勢，顯示印度股市後勢看升，建議投資人宜適時切入布局時點。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，印度盧比自今年3月以來擺脫弱勢，隨著美元走勢趨緩，加上印度經濟基本面穩健，貨幣市場信心回升，帶動資金重返股市。根據資料顯示，截至2025年3月21日的一周內，外國投資人淨買入5.15億美元的印度股票，這是自去年12月以來的首次淨買入。

除此之外，印度國內機構投資人持續進場，今年3月17日至3月21日)大舉買入12億美元，年初至今更累計流入217億美元，為印度股市提供強大支撐。展望後市，滙豐投信認為有三大關鍵將驅動此波上漲，讓印度股市後續「有基之彈」。

修正足夠，市場迎來反彈契機 : 雖然本波反彈氣勢強勁，但MSCI印度指數仍有45%的成分股自去(2024)年9月高點回落超過20%，意味著股價基期仍偏低。而這波修正週期已超過6個月，無論修正幅度或時間長度，都符合歷史經驗中的反彈條件。

估值回歸合理，長線投資價值浮現 : 目前MSCI印度指數本益比約21.6倍，遠低於去年9月的高點。雖然中小型股估值仍高於歷史均值，但印度企業的基本面保持強勁，市場預估未來三至五年獲利將維持10%以上的年成長率，預計2025年企業獲利將達雙位數成長，進一步鞏固市場信心。

政策轉向寬鬆，經濟動能增強 : 印度央行為應對通膨放緩，今年2月率先降息1碼，基準利率降至6.25%，預計後續仍有降息空間，貨幣寬鬆政策可望進一步帶動經濟復甦。此外，印度政府推動1兆元盧比稅收減免計畫，包括提高所得稅課徵門檻、降低中等收入家庭稅負，直接利好內需消費市場。

滙豐投信旗下滙豐印度股票基金現階段看好不動產及消費產業，主因在於目前印度住宅房地產需求處於上升週期，供需動態良好；而消費產業則是預期將可得到政府社會福利政策的支持，後續將有表現機會。綜上所述，滙豐投信認為隨著政府資本支出回升、內外資資金歸隊、估值回歸合理水位等利多因素加持下，印度股市正蓄勢待發。因此對於關注新興市場的投資人而言，現時或提供適時切入布局時點。