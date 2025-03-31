台股重挫…2檔興櫃新股蜜月甜 這檔竟大漲一倍

台股31日重挫， 集中市場及櫃買市場跌勢沈重，2檔興櫃新股同一天掛牌，同步上演蜜月行情，頌勝科技（7768）一舉登上百元股， 早盤以105.5元開高後走高， 盤中衝達176.5元， 以券商認購價88元計算， 上漲88.5元，漲幅100.56%；神數（7821）也一度大漲112%，盤中漲幅逾六成。

頌勝科技31日登錄興櫃， 券商認購價88元， 早盤以105.5元開高，一度衝達176.5元，大漲1倍；神數也同步登錄興櫃， 券商認購價30元， 早盤以39元開高後一度拉升至63.6元，盤中股價略有下降至50元， 漲幅收斂。

頌勝科技1986年成立，以聚氨酯(PU)原材料配方技術起家，並陸續拓跨足至運動醫療及半導體產業，提供從產品開發到製造的一條龍解決方案；憑藉自身開發的化學原料配方及半導體研磨墊開發技術，聚焦研發及製造半導體級研磨墊，為半導體研磨墊及週邊相關耗材研發、製造及銷售之專業廠商。

頌勝科技主要從事半導體 CMP 研磨墊材料與其週邊耗材、醫療保健鞋墊、滑板競技輪等健身運動產品材料、綠色環保接著劑及特用化學品原材料產品之研發、製造及銷售。

頌勝科技2024年營收 19.21億元，年增約17%，歸屬母公司稅後淨利2.3億元，EPS 4.42元； 頌勝集團投入研發及製造半導體級研磨墊領域多年，並專注自有技術開發及專利發展，擁有138項國內外專利項目，為台灣少數能夠提供半導體級研磨墊的本土廠商，其產品高度客製化並與客戶長期合作開發布局先導技術，培養出長期信賴關係，半導體客戶涵括上游矽晶圓製造及再生晶圓廠、中游晶片(IC)及記憶體製造廠、下游封裝/測試廠。

神數2017年9月1日成立，總部位於新竹科學園區內，主要營運項目為汽車電子與智慧物聯暨工業電腦產品之開發設計及銷售，為車用電子產品及智聯網解決方案之專業廠商。母公司神達控股為達到專業分工之效益，進行組織重組以提高整體競爭力，2018年1月1日將神達電腦其行動通訊產品事業體分割讓予神數，由神達數位承受神達電腦之行動通訊產品事業體，並經營行動通訊產品業務，自有品牌為 Mio、NAVMAN、MAGELLAN。