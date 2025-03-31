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台股黑色星期一 買盤仍強買這兩類零股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天早盤暴跌近800點，而新台幣匯率受到台股下殺拖累，延續貶勢，今天以33.13元開盤後，跌幅迅速擴大，狂貶逾1.2角，最低觸及33.222元，改寫逾9年盤中新低價。記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天早盤暴跌近800點，而新台幣匯率受到台股下殺拖累，延續貶勢，今天以33.13元開盤後，跌幅迅速擴大，狂貶逾1.2角，最低觸及33.222元，改寫逾9年盤中新低價。記者許正宏／攝影

台股今31日在第1季結束卻遇到黑色星期一，盤中重挫逾800點之際，小資族仍強買零股，主要集中在具高股息題材及市值型的ETF或權值股。

今日盤中零股交易量以國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及元大台灣50（0050）居前三名。觀察盤中零股交易前十名可略分兩類，高股息型者有國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918），以高股息ETF為主；市值型則有元大台灣50及富邦台50（006208），個股則是權值高的台積電（2330）、鴻海（2317）及廣達（2382）。

法人表示，小資買零股考量高股息ETF具人氣，感覺可以有息收當靠山；買市值型標的則是認為大盤指數跌低後，應該具反彈機會，也是國家隊會主攻目標，可先卡位。

元大 零股 高股息

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