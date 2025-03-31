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台股大地震 法人逾連十天大買這些股撿漏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
三大法人連買十天以上逾萬張個股。(資料來源：CMoney)
三大法人連買十天以上逾萬張個股。(資料來源：CMoney)

台股31日遇震，盤中大跌超過800點，但觀察三大法人過去十個交易日，仍連續買超11檔個股超過萬張，值得投資人關注逢低跟單。

根據統計至上周五（28日）為止，三大法人超過十天連續買超標的中，累積買超逾萬張者有：啟碁（6285）、大成鋼（2027）、櫻花建（2539）、八方雲集（2753）、大成（1210）、彰銀（2801）、復盛應用（6670）、可寧衛（8422）、訊聯（1784）、安馳（3528）及浩鼎（4174）。

法人表示，啟碁具有低軌衛星（LEO）、WiFi 7、及在企業級800G交換機領域具潛在商機等三大動能，再加上車用電子的營收上升加持，法人預估，啟碁今年第1季營收有機會上看275億元，且今年三大產品線各擁成長動能，營運將穩定成長。大成鋼具有美國製造及重建雙題材；櫻花建據中部營建題材且業績仍成長性。

法人指出，目前選股不選市且不再有整體族群齊漲現象，還是要依個別公司營運及題材選股，法人買超明顯者可作為資持股比例不高的投資人，低檔擇時承接標的。

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