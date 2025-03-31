川普關稅變數、電價不漲 重電廠盤中股價跌停

美國總統川普今天上午表示對等關稅鎖定對象包含所有國家，台股在內的亞洲股市重挫，加上經濟部電價費率審議會28日決議電價不調整，重電大廠包括華城、士電、亞力今天盤中股價鎖住跌停，中興電觸跌停後跌逾9%。

台電累虧嚴重，但考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，經濟部電價費率審議會28日決議電價不調整，也請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

展望電力基礎建設進展，中興電工總經理郭慧娟先前在法人說明會中指出，人工智慧（AI）應用帶動算力需求，「算力即電力、電力即國力」，全球主要各國都在發展電力基礎建設，台灣政府不會停止基礎電力建設，因為半導體及AI產業發展，都需要用到電力。

觀察台電強韌電網計畫進度，郭慧娟指出，相關計畫持續進行，加上AI資料中心和雲端運算需求帶動，預期強韌電網計畫需求可持續延伸，台電也積極推動新能源開發計畫。

產業人士分析，台電在重電設備工程發包朝向統包方式進行，讓工程責任歸屬更明確；中興電今年目標再取得台電統包工程訂單規模約新台幣200億元，不過也須觀察台電拉貨速度，以及重電廠商存貨水位變化。

觀察美國電氣化市場進展，即將接任東元總經理的高飛鳶日前在法人說明會中分析，美國油氣產業需求回溫，但是電氣化市況有趨緩跡象，主要是美國政府補助進度有待觀察。

重電大廠積極布局半導體產業新廠等應用，產業人士指出，晶圓代工龍頭台積電擴大在美投資先進晶圓製造廠，包括中興電、亞力等重電設備產品，已納入台積電美國新廠廠區規劃的設備項目。