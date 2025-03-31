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台股崩跌超過800點 這檔橡膠龍頭竟不動如山

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影

台股31日盤中一度崩跌超過800點，摜破21000點關卡，創去年9月以來新低，台積電（2330）盤中大跌逾3%，往900元靠近，各類股皆大跌，但橡膠股龍頭正新（2105）股價卻逆勢上漲逾1%，守穩50元，不受台股大跌影響，成為少數維持紅盤的指標股。

上週五美股四大指數都大跌，標普500指數和那斯達克綜合指數分別挫跌2%和2.7%，費城半導體指數下跌2.95%，道瓊也下跌1.69%。

利空消息頻傳，美國核心PCE年增2.8%，高於預估的2.7%，月增0.4%，高於預估的0.3%，聯準會（Fed）官員、舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）28日表示，公布的數據顯示對抗通膨的進展停滯。

同時密西根大學最新公布的美國3月消費者信心指數降至兩年多來最低，由2月的64.7降低至57，不如初估的57.9，對長期通膨的預期則上升至32年高點，消費者預期未來五至十年物價將以每年4.1%的速度上漲，大於初估的3.9%。

而美國總統川普30日再度發表雪上加霜的言論，表示4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家，一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。

台股在上述利空夾擊下一度崩跌逾800點，眾多權值股領跌，櫃買指數盤中更重挫逾5%，較大盤下跌約3.7%來得更重。儘管各類股全黑，但橡膠相對抗跌，正新盤中仍上漲逾1%。

正新主攻高品質輪胎產品，鎖定高端市場，並降低低毛利產品比重，以維持一定的獲利，並打入BMW原廠車胎供應鏈，效益可望在2025年持續擴大，成為推動今年成長的主要動能 。產能方面，正新印度廠2025年產能將再提升25%，印尼廠已達獲利水準，東南亞布局已有初步成效。不過因川普關稅政策詭譎多變，整體大環境變數還很多。

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