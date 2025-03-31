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台積電天價反轉以來跌逾兩成 可以買了嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影

台積電（2330）今年1月7日曾寫下1,160元天價，31日卻是下探至917元，歷史高價走跌以來，跌幅超過兩成，股價似乎還在探底，想進場便宜的投資人都在問， 台積電到底跌夠了沒？可不可以買了？法人則是直言， 如果千元以下的台積電不買，下半年可能要買在1,100元以上；也有人表示，現在是台積電的買點， 加碼點區間拉大往下買。

台股面臨川普關稅不確定因素的影響， 加上清明節連假將至，衝擊買盤縮手觀望， 美股上周五重挫， 台股31日跳空開低下低，一度下滑至20,778.96點，盤中跌幅逾800點。

權王台積電重挫， 早盤以920元開低，一度下滑至917元， 市值滑落至24兆元之下，若從1月7日盤中1,160元歷史新高價下跌以來計算，不到3個月的跌幅超過兩成，盤中低點為去年9月以來的新低點。

台積電似乎仍在往下探底，恐距900元關卡保衛戰不遠，投資人關心，是否可以買進更便宜的台積電？還是現在就該進場了？法人則是坦言，低點難測，但是千元以下的台積電已是買點。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電第1季的營運很好， 預計4月中旬的法說會所釋出的第2季展望也會很好；保守預估台積電今年的EPS約55~60元， 明年EPS則上看70元， 現在的本益比約12~13倍，股價真的便宜，1,000元以下的台積電可以買。

證券分析師張陳浩認為，台股大盤面臨川普關稅政策及清明節連假的干擾，目前不確定性高的情況下，買盤縮手，影響大盤下跌，但台積電可以買，不過，加碼點的區間要拉大到30元左右，往下加碼， 若一跌破900元， 更是要買。

台積電 台股

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