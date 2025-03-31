快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

清明連假、對等關稅政策影響 台股狂瀉近800點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影

美國總統川普對等關稅政策在即，加上逢台灣清明連假，市場氛圍緊張，31日重挫，台股早盤以21,254.63點開出，盤中最低一度達20,778.96點，下跌逾800點，台積電（2330）部分同樣跌幅慘重，盤中跌至近期新低917元，下跌逾30元，拓累大盤近270點。

美股上周五重挫，標普500指數和那斯達克綜合指數分別挫跌2%和2.7%，因消費者信心大幅下滑、支出疲軟且通膨上揚，美股恐慌指數一度觸及22。本周市場恐面臨更多動盪，因為川普預定周三公布所謂的對等關稅。

國際情勢部分，法人機構指出，美國總統川普表示對於俄羅斯總統普丁始終未承諾停火感到惱火，若停火協議未進行下去，將對所有俄羅斯出口的石油徵收 25%~50%的二級關稅；美國聯準會舊⾦山分行總裁 Mary Daly 表示目前貨幣政策仍維持緊縮，經濟可能⾯臨成⻑趨緩及勞動市場降溫等狀況，但由於通膨進展未如預期般下降，可能影響利率政策的調整，同時也削弱其對於本年度降息幅度的信心。

盤勢部分，街口投信指出，美股景氣持續成長，雖然數據略有疲弱，但並未出現衰退的訊號。台積電、Nvidia、AVGO(Broadcom)財報與展望皆優於預期，但受到川普晶片關稅、台 積電赴美投資，使得市場疑慮叢生。目前觀察台積電整體動能穩定，赴美建廠也是規畫之事，因此對於後續並不看淡。 川普關稅仍是影響全球股市的主因，台積電已赴美設廠，若沒有再生晶片相關枝節，市場疑慮可望逐漸淡化。

台積電 川普 關稅

延伸閱讀

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

川普說對普丁非常生氣 威脅對所有俄油加徵二級關稅

00945B買債領息務必要…年化配息率近8％、僅7天就填息！川普「一張嘴」通膨再起

川普表示「有辦法」尋求第三任期 強調「沒在開玩笑」

相關新聞

明明PCE不錯、美債殖利率為何跌？專家解讀3原因：不看好未來經濟前景

3月28日美國公布的2月個人消費支出（PCE）數據顯示，核心PCE物價指數同比上漲2.79%，高於預期的2.7%，且是2024年12月以來新高。 按照常理，通膨數據高於預期可能引發市場對通膨的擔憂，導致公債殖利率上升

下跌沒小麥上漲也不會有…但想過恐被小麥壓死？狄驤：不要過快打光銀彈

「下跌時沒有小麥的人，上漲時也不會有小麥，但你想過被小麥壓死的可能性嗎？」

鴻海回測160元...赴美設廠拖垮？專家示警「不能只看營收」：AI產業高風險

鴻海股價在去年一度來到高點234.5元，但隨著市場開始質疑AI伺服器的成長動能，鴻海（2317）近期股價持續走低。3月27日再度跌至160元，股價回測去年（2024年8月6日）的大量低點160元，技術面已岌岌可危。市場對鴻海的投資看法也逐漸轉變，從「能否回到兩百元」，變成「股價是否將要做頭」。

關稅疑慮讓資金轉向債券 美債、投資級債買氣較強

川普關稅疑慮加劇股市震盪，資金轉往債市避險，過去一周，整體固定收益型ETF共獲62.87億美元資金淨流入，其中，美債、亞...

川普關稅疑慮罩頂 印度股市仍獲外資青睞

在對等關稅政策發布前夕，美國總統川普宣布對非美國製造汽車進口加徵25%關稅，美股下跌也拖累亞股普遍承壓，台股、南韓、馬來...

印股「有基之彈」創四年最強單周漲幅 後市看升

印度股市近來氣勢如虹，印度SENSEX30指數單周(2025年3月17日至3月21日)上漲4.17%，MSCI印度指數(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。