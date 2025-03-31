清明連假、對等關稅政策影響 台股狂瀉近800點

美國總統川普對等關稅政策在即，加上逢台灣清明連假，市場氛圍緊張，31日重挫，台股早盤以21,254.63點開出，盤中最低一度達20,778.96點，下跌逾800點，台積電（2330）部分同樣跌幅慘重，盤中跌至近期新低917元，下跌逾30元，拓累大盤近270點。

美股上周五重挫，標普500指數和那斯達克綜合指數分別挫跌2%和2.7%，因消費者信心大幅下滑、支出疲軟且通膨上揚，美股恐慌指數一度觸及22。本周市場恐面臨更多動盪，因為川普預定周三公布所謂的對等關稅。

國際情勢部分，法人機構指出，美國總統川普表示對於俄羅斯總統普丁始終未承諾停火感到惱火，若停火協議未進行下去，將對所有俄羅斯出口的石油徵收 25%~50%的二級關稅；美國聯準會舊⾦山分行總裁 Mary Daly 表示目前貨幣政策仍維持緊縮，經濟可能⾯臨成⻑趨緩及勞動市場降溫等狀況，但由於通膨進展未如預期般下降，可能影響利率政策的調整，同時也削弱其對於本年度降息幅度的信心。

盤勢部分，街口投信指出，美股景氣持續成長，雖然數據略有疲弱，但並未出現衰退的訊號。台積電、Nvidia、AVGO(Broadcom)財報與展望皆優於預期，但受到川普晶片關稅、台 積電赴美投資，使得市場疑慮叢生。目前觀察台積電整體動能穩定，赴美建廠也是規畫之事，因此對於後續並不看淡。 川普關稅仍是影響全球股市的主因，台積電已赴美設廠，若沒有再生晶片相關枝節，市場疑慮可望逐漸淡化。