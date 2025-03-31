台股重挫800點 關稅受益者鋼鐵股海光、東和鋼鐵逆勢撐盤

台股31日盤中重挫，最低一度達20,778.96點，下跌逾800點，不過盤面海光（2038）、新鋼（2032）、威致（2028）、東和鋼鐵（2006）逆勢抗跌，其中海光早盤甚至一度接近漲停，表現相當強勢。

川普2月對中國進口商品全面加徵10%關稅，中國政府當時也採取報復措施，項目集中在農業機械及稀土材料。228連假期間，川普再次表態將在3月4日再對中國課徵10%關稅，而中國也在2月祭出各項關稅報復措施。

美中關稅互打的課稅重點的原料產業，廠商獲利前景端視其轉嫁能力強弱決定，其中，美國當地鋼鐵生產商以及航運業者，都可因漲價能力佳使獲利前景更加樂觀成長。

法人指出，近期國際市場價格走勢分歧，元月來引領價格上漲的美國市場，價格在下游回補庫存買盤告一段落及終端需求未有明顯增量下呈現振盪，歐洲、越南小漲。中國大陸表現則相對弱勢，除國內需求力道不足，且面臨各國反傾銷控訴，市場供過於求明顯，價格由 480 美元進一步下滑至 475 美元。整體來看，國際市場價格走勢分歧，近期漲價氛圍已較前月收斂。

東和鋼鐵部分，展望2025年，預期東鋼各項業務將呈穩健發展。鋼筋方面，累計近半年接單量同比成長 5.3%，目前鋼筋在手訂單逾 100 萬噸，訂單能見度9個月。而觀察2024年台灣核發建築物建照執照總樓地板面積年增 6.7%，核發建築執照總樓地板面積與鋼筋需求呈現正相關，領先鋼筋需求半年至1年，預期2025年鋼筋銷售將呈穩定。