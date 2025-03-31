快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

台股重挫800點 關稅受益者鋼鐵股海光、東和鋼鐵逆勢撐盤

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，波及台灣股匯市雙雙重挫，台股今天盤中跌近800點。記者許正宏／攝影

台股31日盤中重挫，最低一度達20,778.96點，下跌逾800點，不過盤面海光（2038）、新鋼（2032）、威致（2028）、東和鋼鐵（2006）逆勢抗跌，其中海光早盤甚至一度接近漲停，表現相當強勢。

川普2月對中國進口商品全面加徵10%關稅，中國政府當時也採取報復措施，項目集中在農業機械及稀土材料。228連假期間，川普再次表態將在3月4日再對中國課徵10%關稅，而中國也在2月祭出各項關稅報復措施。

美中關稅互打的課稅重點的原料產業，廠商獲利前景端視其轉嫁能力強弱決定，其中，美國當地鋼鐵生產商以及航運業者，都可因漲價能力佳使獲利前景更加樂觀成長。

法人指出，近期國際市場價格走勢分歧，元月來引領價格上漲的美國市場，價格在下游回補庫存買盤告一段落及終端需求未有明顯增量下呈現振盪，歐洲、越南小漲。中國大陸表現則相對弱勢，除國內需求力道不足，且面臨各國反傾銷控訴，市場供過於求明顯，價格由 480 美元進一步下滑至 475 美元。整體來看，國際市場價格走勢分歧，近期漲價氛圍已較前月收斂。

東和鋼鐵部分，展望2025年，預期東鋼各項業務將呈穩健發展。鋼筋方面，累計近半年接單量同比成長 5.3%，目前鋼筋在手訂單逾 100 萬噸，訂單能見度9個月。而觀察2024年台灣核發建築物建照執照總樓地板面積年增 6.7%，核發建築執照總樓地板面積與鋼筋需求呈現正相關，領先鋼筋需求半年至1年，預期2025年鋼筋銷售將呈穩定。

延伸閱讀

川普將開徵對等關稅 經貿辦：已研擬多面向因應方案

台股崩逾800點 高息ETF三本柱交投熱、0056創天量

台股狂殺800點 財政部：必要時召開國安基金會議

因應美方4月2日公布對等關稅案 經貿辦：備妥因應方案

相關新聞

明明PCE不錯、美債殖利率為何跌？專家解讀3原因：不看好未來經濟前景

3月28日美國公布的2月個人消費支出（PCE）數據顯示，核心PCE物價指數同比上漲2.79%，高於預期的2.7%，且是2024年12月以來新高。 按照常理，通膨數據高於預期可能引發市場對通膨的擔憂，導致公債殖利率上升

下跌沒小麥上漲也不會有…但想過恐被小麥壓死？狄驤：不要過快打光銀彈

「下跌時沒有小麥的人，上漲時也不會有小麥，但你想過被小麥壓死的可能性嗎？」

鴻海回測160元...赴美設廠拖垮？專家示警「不能只看營收」：AI產業高風險

鴻海股價在去年一度來到高點234.5元，但隨著市場開始質疑AI伺服器的成長動能，鴻海（2317）近期股價持續走低。3月27日再度跌至160元，股價回測去年（2024年8月6日）的大量低點160元，技術面已岌岌可危。市場對鴻海的投資看法也逐漸轉變，從「能否回到兩百元」，變成「股價是否將要做頭」。

關稅疑慮讓資金轉向債券 美債、投資級債買氣較強

川普關稅疑慮加劇股市震盪，資金轉往債市避險，過去一周，整體固定收益型ETF共獲62.87億美元資金淨流入，其中，美債、亞...

川普關稅疑慮罩頂 印度股市仍獲外資青睞

在對等關稅政策發布前夕，美國總統川普宣布對非美國製造汽車進口加徵25%關稅，美股下跌也拖累亞股普遍承壓，台股、南韓、馬來...

印股「有基之彈」創四年最強單周漲幅 後市看升

印度股市近來氣勢如虹，印度SENSEX30指數單周(2025年3月17日至3月21日)上漲4.17%，MSCI印度指數(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。