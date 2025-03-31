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台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

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台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

中央社／ 台北31日電
財政部次長阮清華。聯合報系記者潘俊宏／攝影
財政部次長阮清華。聯合報系記者潘俊宏／攝影

美股重挫拖累台股今天一度大跌逾800點，立委關切若台股跌破2萬點大關，國安基金是否可能進場。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，會密切注意美國對等關稅等政策的影響性，若有必要，會召開委員會審慎評估。

立法院財政委員會今天邀請財金部會，針對「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略」，進行專題報告。

民進黨立委賴惠員、李坤城及國民黨立委羅明才等人關切，美國總統川普政策不確定性等因素導致美股重挫，牽動台股今天大跌，國安基金是否會進場。

阮清華指出，美國政府將在4月2日公布對等關稅政策，目前仍充滿不確定性，所以市場都還在觀望，股市最怕不確定性及預期心理，現在全球大多股市都因而走跌。

針對立委追問台股加權指數跌破2萬點以後，國安基金會不會進場，阮清華表示，如果有必要，會召開相關委員會議審慎評估，進場與否還要再持續觀察，美國相關政策確定後，國安基金也會盤點並充分瞭解這些措施對台灣、股市影響為何。

至於美國對等關稅措施對台灣影響，阮清華指出，須端視美方具體政策為何，但美方目前尚未發布確切措施，他認為台積電赴美擴大投資設廠後，台灣電子產品被加徵關稅的機率應會相對較低一些。

國安基金須經基金管理委員會討論及共識決議，認為已有「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，才會授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，現在並未進場。

依規定，國安基金下一次例行會議將在4月15日之前召開。

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