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台股狂殺800點 財政部：必要時召開國安基金會議

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
受美股重挫影響，台股31日早盤大跌逾600點，至20990點，跌破21000點，創下2024年9月9日以來逾半年低點。中央社
受美股重挫影響，台股31日早盤大跌逾600點，至20990點，跌破21000點，創下2024年9月9日以來逾半年低點。中央社

美國川普關稅新政衝擊，台股今狂殺逾800點，一早財委會關注國安基金是否進場？財政部次長阮清華說，美國4月2日才會宣布關稅政策，確定後會盤點對台灣產業和對台股影響，必要時會召開國安基金會議做討論。

金管會主委彭金隆說，台股大跌有很多原因，從前一天期貨盤，美股就下跌，與美股連動高的台股就做了修正，台股是反映國際股市，他也坦言，美國關稅政策的確是一個影響股市的因子。

立委羅明才、李坤城進一步詢問國安基金是否會進場？阮清華說，這次下跌並非只有台股，是全球股市，主要是受到美國關稅政策影響，充滿了不確定性。

軟清華說，股市最怕的就是不確定性和預期性，美國4月2日宣布關稅政策前，大家都在觀望。

財政部目前做兩件事，一是盤點相關產品關稅，以因應美國對等關稅，二是可能因應措施做討論。財政部將等4月2日美國宣布後，進一步盤點對台灣產業和台股影響，必要時會召開國安基金會議。

李坤城問說，財政部認為正負面影響為何？阮清華說，他個人認為，台積電（2330）赴美投資後，可能美國未來對電子產業課徵關稅的機率會低一點。

彭金隆則說，之前有請證交所和櫃買中心對上市櫃公司做調查，就目前來看，影響幅度沒有我們想像的大。

證交所則表示，就經濟部列出台灣30項出口產品輸出到美國，占整體上市櫃公司營收僅約2%左右。

國安基金 美國 關稅

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