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外資血洗台積電 3月買超前十名僅這檔科技股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資3月以來買超前十檔。(資料來源：臺灣證券交易所)
外資3月以來買超前十檔。(資料來源：臺灣證券交易所)

台股31日重挫，盤中賣壓不輕，今年3月以來的外資賣超猛烈逼使台股節節下挫，但外資仍默默買進部分個股，以買超張數統計集中在傳產股，買超張數前十名檔首檔為群創（3481），也是唯一的科技股；台積電（2330）則排在賣超張數第七名，賣超達144,81張。

外資自今年3月以來的買超前十名為：群創、復華台灣科技優息（00929）、中鋼（2002）、新光金（2888）、大成鋼（2027）、陽明海運（2609）、亞泥（1102）、元大台灣價值高息（0056）、富邦越南（00885）及玉山金（2884）。

其中，科技股進群創入列；金融股則有新光金與玉山金；ETF除兩檔高股息之外，越南市場也受到外資青睞；傳產股則有：中鋼、大成鋼、陽明及亞泥。除因股價相對低而造成張數大之外，也多聚焦在高股息及美國製造及重建題材。

0056元大高股息 00885富邦越南

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