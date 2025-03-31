電價凍漲+台股崩跌 華城、士電盤中跌停 但東元僅小跌

原本預期4月起電價上漲勢在必行，但電價審議委員會28日決議4月電價凍漲，先前反映電價將上漲的重電股31日重挫，加上台股盤中崩跌逾700點，士電（1503）、華城（1519）盤中跌停鎖死，亞力（1514）也一度觸及跌停，不過東元（1504）相對抗跌，僅小跌逾1%。

經濟部28日召開電價費率審議會，台電提案「民生用電調多、產業用電調少」漲價方案，經過兩個多小時討論，審議會最後決議電價凍漲。今年第一次電價費率審議會，是審議上半年（4月至9月）的電價費率，這也意味到9月底召開下半年電價費率審議會前，電價都將不調漲。

重電股上周一度集體上漲，隨著電價漲價落空，今日齊大跌，華城盤中跌停鎖死，亞力也一度觸及跌停，中興電（1513）大跌近9%，大同（2371）跌逾5%，不過東元相對抗跌，僅小跌逾1%。

東元25日召開法說會，預估本季營收約落在135億元至140億元，與2024年同期大致持平或小幅年減約3%；毛利率預期介於25.5%至26%，呈現季增、年減格局。

董事長利明献指出，儘管機電系統事業去年第4季及今年第1季出現衰退，導致整體毛利率下降，但自今年3月起，北美與中國大陸對大馬達的需求逐漸回暖。利明献表示，隨著各國製造業持續規劃全球供應鏈的分散布局，電力和機械設備在未來六個月中需求有望持續擴張。

展望2025年，法人表示，東元預估營收將成長至589億元，主因受惠於北美油氣事業成長，帶動大馬達提升，小馬達則積極切入東南亞市場，部分電力設備的缺料問題也逐漸改善。