台股狂殺逾700點持續探底 川普關稅政策未明+連假效應發威

美國新政府川普關稅效應持續發威。台股31日受美股走軟拖累，權值股走勢持續疲軟，截至上午10點半，盤中最低點達20,865點、狂殺737點、跌幅3.4%，仍持續探底中。

綜合法人解析，台股在「低量後將見低價」的市場慣性下，預期行情恐有持續探底的可能。如2022年1月26日當日見到2,301億元窒息量後，指數就由17,674點一路回檔修正，區間重挫5,044點、跌幅28.5%後才止跌轉彈。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場氛圍保守，一方面持續受到川普再度揮舞關稅大刀等政策不確定性影響，投資人屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，加重觀望氣氛、壓抑買盤，成交量動能相對疲軟。

國際情勢上，川普就任美國總統後，市場原先期待其優先採取減稅政策以帶動股市，但川普反而選擇關稅議題及俄烏戰爭為初期施政主軸，尤其關稅議題使市場不確定性升高，風險資產紛紛走跌，一時之間資金流動對股市影響凌駕於基本面變化。

但就對等關稅可能的潛在影響，根據安聯投信台股團隊與供應鏈訪談顯示廠商多已有廠區調整計畫，只待客戶指示即可啟動，關稅對廠商獲利影響僅屬短期，心理面衝擊高於實質面。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，景氣仍有望溫和復甦，中長期企業獲利走高有利股市表現的看法，其中主要成長性較大者仍為AI相關，消費性電子持平、約個位數成長；但短期在美國政策走向難以預期下勢必波動加大。