明明PCE不錯、美債殖利率為何跌？專家解讀3原因：不看好未來經濟前景

『PCE高於預期，但美債殖利率卻下滑？』

3月28日美國公布的2月個人消費支出（PCE）數據顯示，核心PCE物價指數同比上漲2.79%，高於預期的2.7%，且是2024年12月以來新高。

按照常理，通膨數據高於預期可能引發市場對通膨的擔憂，導致公債殖利率上升。

然而，當日美國10年期國債殖利率卻下跌至4.25以下%。

我們歸納了以下可能因素與大家分享：

1、消費者信心下降與經濟放緩擔憂

上週五同日公布的數據顯示，美國消費者信心降至兩年來新低，反映出消費者對經濟前景的擔憂加劇。 此外，2月實際個人消費支出僅小幅增長0.1%，顯示消費動能疲弱。

這些跡象引發市場對經濟增長放緩的擔憂，投資者因此轉向避險資產，如美國國債，推高公債價格，導致殖利率下跌。

2、市場認為通膨上升與經濟增長放緩的組合增加了停滯性通膨的風險

在此情況下，投資者可能預期聯準會將維持或放鬆貨幣政策，來挽救經濟，這可能導致長期利率預期下降，進而壓低公債殖利率。

3、市場對聯準會政策的預期調整

儘管通膨數據高於預期，但由於經濟增長放緩的跡象，市場可能預期聯準會將採取更為寬鬆的貨幣政策。

這種預期可能促使投資者增加對長期國債的配置。

從以上因素來看， 儘管PCE數據顯示通膨壓力上升，但同時出現的消費者信心下降和經濟增長放緩的跡象，使投資者對未來經濟前景感到擔憂，轉向避險資產，從而導致公債殖利率下跌。

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