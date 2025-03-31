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對等關稅來襲 台股開盤大跌600多點、台積電下跌32元
川普對等關稅政策持續逼近，台股受其影響，持續震盪，台股今日開盤指數為21,254.63點，下跌348.26點，賣壓持續出籠，一度大跌逾600點，最低來到20,985.31點。台積電以920元開出，下跌32元。
上周周線再次收黑，加上周四進入清明連假，本周台股僅有三個交易量，只怕持續上周量縮格局。
統一投顧董事長黎方國表示，現在全球都因為「對等關稅」這項不確定因素，在短線上保守看待，需觀察4月2日美國如何公布對等關稅的實施辦法，市況才有可能較為明朗。
上周五美股反映關稅戰，四大指數同步大跌，那斯達克綜合指數下跌94.99點，跌幅 0.5%，收在17,804.03點，道瓊工業指數下跌155.09點，跌幅 0.4%，收在 42,299.70點，標普500指數下跌18.89點，跌幅0.3%，收報5,693.31點，其中與台股高度相關的費城半導體指數下挫2.9%，指標股台積電ADR跌1.78%，輝達跌1.58%，
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