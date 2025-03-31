下跌沒小麥上漲也不會有…但想過恐被小麥壓死？狄驤：不要過快打光銀彈

「下跌時沒有小麥的人，上漲時也不會有小麥，但你想過被小麥壓死的可能性嗎？」

最近許多投資人都很開心，因為期盼已久的股市大跌終於到來，所以看到了不少逢低加碼，甚至是All In言論出現。

確實，歷史經驗告訴我們，要看到大跌確實不容易，且多數情況下，只要耐心等待幾個月，就能看到股市漲回來。

然而，我認為待在股市裡反而要特別留意「少數情況」，像是2000年、2008年那種持續下跌一年，甚至是數年的熊市，發生機率不高，但只要出現一次就可能要人命。

假如我們不幸在未來看到類似熊市，這就代表近期就 All In的投資朋友，將會沒有足夠的銀彈低接，同時還要承受持股再下跌20%～50%以上的金錢與心理壓力。

如果情況比較糟糕，就是受不了帳面虧損殺在低點，更糟糕的情況就是這筆All In資金中，含有借貸金額，卻賠了大半出去。

簡單來說，某些情況下左側交易難度遠比右側交易高，因為左側交易就是持續低接，在這種情況下很容易過快打光銀彈，假如又不幸遇到熊市，就有可能演變成上述情況。

總之，把握難得的股市下跌沒有任何問題，我也還在找低風險的機會進場，但投資朋友要注意的是控制好自己的手，不要過快打光銀彈。

先思考一下自己在目前的位置進場，需要承擔的風險，以免在股市下跌過程中，不小心被自己最愛的小麥壓死。 相對的，如果你是定期定額，就不用太擔心，繼續維持同樣的買進時間與額度即可，耐心等待止跌訊號到來再加碼也不遲，這樣才能安穩背著小麥走過低谷。

而目前決定股市下跌幅度的因素，仍在川普關稅與美經濟上，這也我們在接下來文章的討論重點，同時也能了解該如何應對市場短中長期的變化。

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