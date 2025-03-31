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台積電開跌32元 台股早盤狂瀉逾600點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普關稅即將生效，台股開盤重挫。聯合報系資料照
川普關稅即將生效，台股開盤重挫。聯合報系資料照

台股31日開盤指數為21,254.63點，下跌348.26點，賣壓持續出籠，跌逾600點，最低來到20,985.31點。台積電（2330）開盤價920元，下跌32元。

群益投顧表示，指數長黑跌破近期盤整區，技術面呈現偏弱格局，川普關稅即將生效適逢清明連假，預期氣氛偏向觀望保守；惟再急跌可留意技術性反彈機會，伺機酌量搶短技術面操作。

操作題材可留意：全球提高國防預算，軍工族群熱度不減─因應川普要求提高國防預算比重，歐盟提出歐洲再武裝計畫，成員國能提高國防開支最多達8千億歐元，而台灣面對兩岸情勢持續緊張催生國防自主，將優先編列特別預算，讓國防預算達GDP的3%，可望帶動軍工相關需求成長且受關稅議題衝擊小。

上周五（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,583.9點，下跌715.8點、跌幅1.69%；S&P500指數下跌1.97%；那斯達克指數下跌2.7%；費半指數下跌2.95%。台積電ADR跌1.78%。

通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。美國10年期公債殖利率跌10個基點，收在4.26%。金價再創新高。Meta、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅都在4%以上。

三大法人上周五集中市場合計賣超465.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超336.6億元，投信買超30.8億元，自營商（自行買賣）賣超27億元，自營商（避險）賣超133.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少323口至7,986口，其中，外資淨空單增加283口至36,697口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,111口至1,621口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在19,700點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81下降至0.72。VIX指數上升1.41至21.48。外資台指期買權淨金額0億元 ; 賣權淨金額3.92億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 關稅

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