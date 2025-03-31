鴻海回測160元...赴美設廠拖垮？專家示警「不能只看營收」：AI產業高風險

【文．玩股華安】

鴻海股價在去年一度來到高點234.5元，但隨著市場開始質疑AI伺服器的成長動能，鴻海（2317）近期股價持續走低。

3月27日再度跌至160元，股價回測去年（2024年8月6日）的大量低點160元，技術面已岌岌可危。

市場對鴻海的投資看法也逐漸轉變，從「能否回到兩百元」，變成「股價是否將要做頭」。

除了鴻海，集團旗下的鴻準（2354）也是近期散戶的重災區。該公司在去年一度受惠於Switch 2備貨題材與打入輝達供應鏈的雙重利多，帶動營收大幅成長。

2024年第四季營收相較2023年同期成長了175%，股價也一度逼近百元大關，最高來到99.9元。

然而，在2024年第四季財報公布後，鴻準的毛利率僅4.02%、營益率僅1.74%，與2023年第四季的毛利率12.2%、營益率2.6%相比，呈現大幅衰退，市場信心受到重創，使股價從高點99.9元一路跌至今日（3月27日）的67.1元。

鴻海有機會守住160元關卡嗎？鴻準跌回到前平台整理區間能買嗎？投資人應該考慮到那些要素呢？

近年來，鴻海持續擴大美國製造布局，從威斯康辛州到最新的德州投資案，都是為了回應美國政策環境與關鍵客戶（如蘋果、NVIDIA）對在地供應的要求。

鴻海董事長劉揚偉去年表示：過去幾年已根據市場需求調整當地布局，自2021年重新簽署投資協議以來，集團在當地的總投資已達10億美元。

截至目前，僱用人數成長40%，威州廠營收年增達140%。

鴻海試圖藉此重新定位美國基地的戰略價值，至於最新一筆投資，則是由子公司 Ingrasys Technology USA Inc. 出面，於德州休士頓購置 86.34英畝土地與逾100萬平方英尺廠房，總金額達 1.42億美元（約新台幣47億元），目的在擴充AI伺服器產線、服務美系客戶。

儘管這些投資案在當地享有一定程度的稅賦減免、土地優惠與基礎建設補貼，但投資人仍須謹慎看待這類補助對整體獲利的實質幫助。

美國製造整體成本結構偏高，高人工、高稅負與長期運營成本難以避免，補貼往往只是階段性誘因，無法長期抵銷壓力。

更關鍵的是，鴻海目前的財務體質仍屬「薄利型」結構，2024年毛利率僅6.25%、營益率2.92%。

即便營收成長，若無法有效拉升毛利率與獲利能力，這些投資最終可能只是增加營收規模，卻對EPS與股東報酬率貢獻有限，甚至成為財務槓桿壓力來源。

長期來看，赴美投資建立信任，將成為鴻海的真正回報

雖然鴻海赴美設廠的短期財務效益仍有變數，但投資人也應從更高層次去看待這項布局的戰略意涵。

以鴻海目前的資本結構與現金流狀況來看，赴美投資，對整體營運並不構成財務壓力。這類擴張屬於「可承擔」的策略支出。

更重要的是，這類地緣性投資的本質，並不只是為了短線毛利或產能調配，而是在替未來的合作關係「買下信任」。

面對美國政府強調供應鏈在地化，以及蘋果、輝達等核心客戶對製造安全與政治穩定的高度敏感，鴻海願意率先落地、承擔成本，無疑在供應鏈中強化了其不可替代性。

從這個角度看，赴美設廠雖然短期拉高成本，但中長期可能有助於穩定訂單、提高談判力，對鴻海整體競爭力與全球定位仍具有正面意義。

近期兩岸關係持續緊張，台海議題再度升溫，企業選邊站的問題，將逐漸浮現，加上川普政府對中強硬立場延續，美中科技與貿易戰有再度升高的可能。

身為供應鏈核心廠商的鴻海、鴻準勢必會首當其衝，即使鴻海全球均有佈局，但地緣政治風險仍不可忽視。

3、毛利率與營益率是否見底反彈，還是仍在下修循環？

營收創高 ≠ 基本面改善，投資人要看對指標

從鴻準2024年第四季財報來看，毛利率與營益率皆出現明顯下滑，顯示即便營收創高，也未能有效轉化為實質獲利。

若未來幾季的獲利指標無法穩定回升，甚至持續惡化，不僅將削弱市場對基本面的信心，也可能使技術面上的平台或支撐位置失守，進而引發本益比與估值的全面重估。

關稅+地緣政治風險+AI伺服器拉貨動能疑慮 三重夾擊

鴻海方面，除了面臨貿易戰與地緣政治風險的雙重夾擊，投資人也需留意 AI 伺服器所帶來的毛利率提升空間恐怕有限。

在去年多家廠商陸續加入 AI 伺服器供應鏈後，市場競爭日趨激烈，未來恐怕出現削價競爭的壓力。

雖然目前市場普遍仍認為 AI 晶片與伺服器的需求持續強勁，尤其在輝達等大廠財報帶動下，短期訂單動能依然可觀。

但近期相關個股股價表現卻普遍疲弱，反映出市場對 AI 投資是否過熱、產能是否超前需求的潛在疑慮。

部分法人與產業高層也已警示，AI 產業可能存在泡沫化風險，尤其是在資本投入過快、商業應用尚未完全兌現的情況下。

AI題材的確具備長期發展潛力，但在代工模式中，規模成長並不一定能轉化為獲利改善。

當前市場對AI伺服器代工的熱情，容易讓人忽略基本面中最重要的部分——毛利與營益率的真實變化。

投資人不能只看「營收創高」、「訂單爆量」這類新聞標題，更應緊盯財報數字所透露的訊號。

否則在營收走高、股價反應熱絡之後，若獲利能力遲遲未改善，接下來的修正期可能來得比想像更快。

這樣的風險在鴻準身上已逐步顯現，而相較之下，鴻海在營收規模、客戶結構與資本穩定性方面仍具備相對優勢。

2024年已繳出每股盈餘11.01元的成績，市場對其今年的獲利表現仍維持審慎樂觀。

雖然毛利率與營益率的成長幅度可能不如預期，但整體獲利趨勢仍朝正向發展。

以目前市場給予的本益比水準來看，股價在當前區間具備一定程度的支撐。

雖160元關卡恐怕難以撐住，甚至短期進一步修正，但只要基本面未出現改變，鴻海仍可視為全年具備追蹤價值的長期績優股之一。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海回測關鍵價，AI風險顯現！鴻海、鴻準未來怎麼看？