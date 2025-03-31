永豐投顧：提前卡位除息行情 持盈保泰、降低風險為重點

永豐投顧表示，從台股4、5兩個月各類股指數的報酬率來看，這裡已經將權息納入考量。就以報酬率的歷年簡單平均看，航運、營建明顯勝出，而且4月平均報酬率多數還高於4、5兩個月相加。所以很明顯，把握行情，需要選對股，以航運、營建為首選；選對股還要選對時間，4月的情況優於5月，要把握除息行情，不要等除息到來，而是在4月訊息發軔之初就掌握。

永豐投顧表示，從3月股價表現來看，台股進入調整期，月中後跌破年線，這是2023年3月以來的首次，股價是否透露趨勢的訊息，值得注意。觀察國發會發布的景氣對策信號可以發現，台灣已經在景氣黃紅燈、紅燈區域盤桓相當長的時間，一般情況，景氣與股價有很高的關聯性。例如2009至2011年期間，景氣對策燈號從2009年11月由綠燈轉為黃紅燈，2010年1月更衝到紅燈，這段景氣熱絡期持續到2011年2月，期間股價攀高，在2011年1月達到高峰，2月則出現單月大跌近6%的行情，隨後震盪走低，8月出現大跌10%，一路回檔到年底。

2020年至2022年又有相似的情況，2020年是新冠疫情爆發，但美國馬上祭出量化寬鬆來拯救經濟，台灣也雨露均霑，因此景氣反而是谷底翻揚、一路走高，到了2020年12月就亮起黃紅燈，隨後在比較基期的襯托下，連續亮第九個紅燈，台股在2021年一路高歌猛進，直到2022年3月轉為綠燈，台股加權指數在2022年4月出現長黑，跌幅高達6.2%，6月更跌11.8%，隨著景氣趨緩，台股在2022年一路探底，全年跌幅超過20%。

另一方面，AI等成長股在第1季表現不如人意，台股的月K線有「熊市背離」的現象，也就是股價的技術指標領先走低，預告未來價格走勢。

所以從景氣周期規律來看，台股接近景氣後段，股價走強機會時間窗口小，股價走勢則是趨勢不利，空方訊號顯現。應該持盈保泰，把握機會降低持股。由於川普總統政策的多變，美股波動帶動台股起伏，投資人不要被短期行情迷惑，應該利用機會來降低部位。預期4月指數空間在21,500點至23,000點，5月進入除息旺季，考慮配息，指數蒸發問題，未來指數還有下移空間，所以持盈保泰、降低風險才是重點。

4月起進入股東會、除息旺季，近年來台股的高股息報酬率市投資人關注的焦點，2024年高股息ETF的熱烈發行市最顯著事件。事實上，投資人在除息旺季也獲得股價、股息的良好報酬，就看投資人是否能掌握時機。